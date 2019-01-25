За сутки в Саратове выпало 23 мм осадков. За 12 часов дня 24 января — 14 мм и за ночь — 9 мм. Это 75% от месячной нормы.

- До понедельника существенных осадков не ожидается. Будут поземки, низовые метели, на дорогах области снежные заносы, ветер северо-западного направления 6–1 м/с с порывами до 15 м/с, — рассказал «КП-Саратов» начальник Саратовского Гидрометцентра Михаил Болтухин.

Он также отметил, что растет атмосферное давление. Это повлияет на метеозависимых людей, с нервными расстройствами, с заболеваниями сосудов.

Завтра, 26 января, в субботу, температура в Саратове днем будет от -15 до -17 градусов, а ночью — от -20 до -22, по области днем от -14 до -19, а ночью — от -19 до -24. В воскресенье по области будет теплее — днем от -6 до -11 градусов, ночью от -16 до -20, а в Саратове в светлое время суток от -7 до -9, а ночью от -17 до -19.

В понедельник, 28 января, Саратов ждет небольшой снег. По словам Михаила Болтухина, выпадет 5–10 мм осадков. Температура будет приветливой — в Саратове днем от -5 до -7 градусов, ночью — -9–11. В регионе — -4–9 днем, а ночью — -8–13.

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