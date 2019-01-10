2019-01-10T14:02:40+03:00
Общество

В Саратове автомобиль превратился в сосульку

О ледяных саратовских сталактитах даже сняли специальное видео
Поделиться:
Вмерзшая машина на Топольчанской. Фото из соцсетейВмерзшая машина на Топольчанской. Фото из соцсетей
Изменить размер текста:

Саратов зарастает огромными сосульками, и жители города соревнуются, кто найдет самую большую и красивую или наоборот. самую страшну.

В группе «Типичный Саратов» соцсети «ВКонтакте» даже запустили неофициальный конкурс на эту тему и отметили его хэштегом #БитваСосулек.

Так, одна из самых больших — 15-метровая ледяная глыба — висит с крыши пятиэтажки в центре Саратова, на Вольской, 8а. Она почти достигает земли.

Сталактит на Вольской. Фото из соцсетей

Сталактит на Вольской. Фото из соцсетей

После сообщения «о царице сосулек» в СМИ, этим случаем заинтересовалась региональная Госжилинспекция. Она ответила на публикацию «КП-Саратов» и пообещала разобраться с управляющей организацией ООО «ЦКО «Ресурс», так как та не справляется с очисткой здания от наледи.

Также в соцсетях жители выложили фото еще одного огромного сталактита, находящегося на Топольчанской улице. Он образовался из-за порыва трубы с горячей водой и заковал в себя деревья и машину, которой не посчастливилось в эти дни оказаться там. Автомобиль полностью вмерз в лед.

Теперь, чтобы вызволить авто, придется ждать весны. Местный житель Александр Деев уверен, что транспорт этого не переживет.

- Крышу и стекла выдавит, 100%, — говорит он.

Горожане шутят в соцсетях, что если сосулька решит упасть, то пробьет дыру в пространстве.

В битве сосулек участвует не только Саратов, свой вклад внесло и Балаково. Там замерзшая жидкость на одном из жилых домов растянулась аж на три этажа.

Также еще одно здание в центре Саратова удостоилось особого внимания горожан. Объект на пересечении Мирного переулка и улицы Вавилова красуется острыми клиньями прямо над тротуаром, где ходят пешеходы.

Напомним, из-за падающего льда этой зимой уже пострадали люди. Так, в декабре на набережной Космонавтов, 3 на 16-летнюю девушку с крыши упала наледь. Ее госпитализировали.

На сайте «Комсомолки» уже появился специальный видеоролик, снятый по следам #Битвы Сосулек. Впрочем, их меньше не стало, а значит конкурс продолжается.

Пока, кроме единичного случая реакции на гигантский ледяной сталактит на Вольской от ГЖИ, власти на народный конкурс и его участниц не реагируют.

При этом у самого здания администрации Саратовского района на улице Тракторной висят множество ледяных глыб.

Сосульки на здании администрации Саратовского района. Фото из соцсетей

Сосульки на здании администрации Саратовского района. Фото из соцсетей

Адская сосулька.В Саратове автомобиль вмерз в глыбу льда. Вы такое точно не видели!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
В Италии предлагают легализовать выращивание и переработку марихуаны и других легких наркотиков на дому
Сенатор М5 Маттео Мантеро внес в Сенат законопроект, согласно доводам которого все, кто против легализации, автоматически считаются лоббистами интересов наркомафии
«Она ее прям нагло выкидывала»: свидетель рассказал, как кондуктор напала на девушку, не уступившую место пенсионерке
Прокуратура уже начала проверку по факту обращения 16-летней студентки и ее папы. Юристы уверены, что девушка может получить компенсацию через суд
Новости 24
Панков просит прокуратуру проверить «корысть» в затягивании сдачи школы «Аврора»
В центр Саратова не едут трамваи №3
В ЗАТО Светлый парень зарубил собутыльницу и скинул труп в погреб
Девушка из Татищева купила симку и через нее сняла деньги с чужой карты
Мусоровывозящие компании за сутки зачистили 60 ранее заблокированных снегом площадок
Саратовские общественники просят Михаила Исаева убрать припаркованные авто
Фермеры под Саратовом помогли своему работнику избавиться от трупа
В Саратове не хватает симфонических дирижеров
Саратовская Госжилинспекция разберется с сосулькой на Вольской
В Саратове Renault столкнулся с трамваем
Саратовский цирк откроется в сентябре
Пенсионерка обокрала магазин DNS в Саратове
В Балтае водитель сбил катающегося с горки ребенка
В Саратове будут отремонтированы три театра
На Тельмана в Энгельсе мужчина сбил пенсионерку и сбежал
Саратовским школьникам рекомендуют ходить по почищенным тротуарам
Саратовцы стали в два раза меньше жаловаться на неубранный снег
Панков поведал о важных законопроектах на заседании Госдумы 10 января
Психбольной преступник ограбил женщину в Заводском районе Саратова