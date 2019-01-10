В Саратове автомобиль превратился в сосульку

Саратов зарастает огромными сосульками, и жители города соревнуются, кто найдет самую большую и красивую или наоборот. самую страшну.

В группе «Типичный Саратов» соцсети «ВКонтакте» даже запустили неофициальный конкурс на эту тему и отметили его хэштегом #БитваСосулек.

Так, одна из самых больших — 15-метровая ледяная глыба — висит с крыши пятиэтажки в центре Саратова, на Вольской, 8а. Она почти достигает земли.

Сталактит на Вольской. Фото из соцсетей

После сообщения «о царице сосулек» в СМИ, этим случаем заинтересовалась региональная Госжилинспекция. Она ответила на публикацию «КП-Саратов» и пообещала разобраться с управляющей организацией ООО «ЦКО «Ресурс», так как та не справляется с очисткой здания от наледи.

Также в соцсетях жители выложили фото еще одного огромного сталактита, находящегося на Топольчанской улице. Он образовался из-за порыва трубы с горячей водой и заковал в себя деревья и машину, которой не посчастливилось в эти дни оказаться там. Автомобиль полностью вмерз в лед.

Теперь, чтобы вызволить авто, придется ждать весны. Местный житель Александр Деев уверен, что транспорт этого не переживет.

- Крышу и стекла выдавит, 100%, — говорит он.

Горожане шутят в соцсетях, что если сосулька решит упасть, то пробьет дыру в пространстве.

В битве сосулек участвует не только Саратов, свой вклад внесло и Балаково. Там замерзшая жидкость на одном из жилых домов растянулась аж на три этажа.

Также еще одно здание в центре Саратова удостоилось особого внимания горожан. Объект на пересечении Мирного переулка и улицы Вавилова красуется острыми клиньями прямо над тротуаром, где ходят пешеходы.

Напомним, из-за падающего льда этой зимой уже пострадали люди. Так, в декабре на набережной Космонавтов, 3 на 16-летнюю девушку с крыши упала наледь. Ее госпитализировали.

На сайте «Комсомолки» уже появился специальный видеоролик, снятый по следам #Битвы Сосулек. Впрочем, их меньше не стало, а значит конкурс продолжается.

Пока, кроме единичного случая реакции на гигантский ледяной сталактит на Вольской от ГЖИ, власти на народный конкурс и его участниц не реагируют.

При этом у самого здания администрации Саратовского района на улице Тракторной висят множество ледяных глыб.

Сосульки на здании администрации Саратовского района. Фото из соцсетей