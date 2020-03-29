2020-03-29T12:40:53+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Саратове: новости на 29 марта

Горожане только приспосабливаются к новому карантинному режиму
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Ситуация с коронавирусом в регионе стабильная: два подтвержденных случая. Чемпионка мира по биатлону среди юниоров Анастасия Халлиулина вчера сделала заявление по поводу того, что у нее заражения новой инфекцией нет.

Под наблюдением на вчерашний день находились 3576 человек, сняты 1251.

Угроза коронавируса, карантин, закрытие ТЦ — саратовцы провели первый выходной день с ограничительными мерами из-за угрозы распространения новой инфекции.

Правда, мест для отдыха сейчас не особо много: общепит и торговые точки закрыты. Для соблюдения этих правил проводят рейды, а нарушителей ждет жесткая ответственность, как сообщил вчера на совещании губернатор Саратовской области Валерий Радаев.

По данным регионального Роспотребнадзора, за 28 марта проверили свыше 1200 точек торговли и общепита, из них 163 продолжали работу. Собственникам вынесено предупреждение. В дальнейшем, если они не закроются, им грозит штраф или административное приостановление деятельности на 90 дней.

За соблюдением режима самоизоляции граждан уже с понедельника будут следить правоохранители. Беспечным горожанам грозят пока что только разъяснения.

Определенные места для прогулки, в том числе со своими детьми, конечно есть. Это свои приусадебные участки и площадки, а также лесопарковая зона — при отсутствии рядом других людей.

Губернатор Валерий Радаев утром 29 марта выступил по этому поводу со специальным обращение к жителям области.

По заявлению зампреда правительства Саратовской области Сергея Наумова, сейчас не лучшее время для массовых прогулок, но именно этим как раз и занимается молодежь. По его мнению, вирус можно победить, если население спокойно отсидит карантин дома, а потом уже можно будет ходить куда захочется.

Например, на работу. А если вам заставляют это делать сейчас, как некоторых жителей нашего города — это повод обратиться в Гострудинспекцию. Не оставят в стороне и работодателей: в регионе запущен целый комплекс мер для тех, кто попал в группу риска из-за эпидемиологической обстановки.

Защита — одно из самых главных понятий на карантине. Вчера, 28 марта, в Саратовскую область поступила первая крупная партия, 130 тыс.масок. Средства индивидуальной защиты появились в магазинах «Гроздь» и «Магнит». Граждане знают адреса, но за покупкой не торопиться: смущает цена в 40 рублей за одну штуку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Балаковском районе 13-летний байкер госпитализирован после столкновения с Mazda X5
Коронавирус в Саратовской области: подтверждено еще два случая заболевания
Россиянка сожгла в микроволновке 65 тысяч рублей
Следователи выясняют, почему утонул 48-летний мужчина в Ершовском районе
Под Саратовом вандалы осквернили кладбище
Сотрудники Росгвардии эвакуировали жильцов горящего общежития в Энгельсе
Назван номер рейса, которым прилетела вторая зараженная коронавирусом жительница Саратовской области
Хроники коронавируса: Саратовская митрополия запустила онлайн-трансляции богослужений
Коронавирус в Саратовской области: под наблюдением находятся 3328 человек
Коронавирус в Саратовской области: подготовлены изменения в законодательство о налогах и сборах
Коронавирус в Саратове: новости на 29 марта
В Саратовском районе в ДТП пострадали семь человек, в том числе, ребенок
В Саратовской области 163 организации работали, несмотря на запрет из-за коронавируса
Хроники коронавируса: границы России закроются сегодня в полночь
В реке Ершовского района нашли труп мужчины
Коронавирус в Саратовской области: данные о заражениях на 29 марта 2020 года
Радаев выступил со специальным обращением к жителям Саратовской области
Коронавирус в Саратове: сотрудникам жиркомбината выдали респираторы
Два района Саратова на весь день остались без воды
Налоговые в Саратовской области закрыты для посещения
В Энгельсе сотрудники Росгвардии предотвратили кражу батарей из общежития