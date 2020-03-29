В Саратовской области 163 организации работали, несмотря на запрет из-за коронавируса

29 Март 2020 2020-03-29T15:01:26+03:00

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В Саратовской области 27 марта вступило в силу постановление регионального правительства об ограничительных мерах из-за коронавируса.

Как рассказали «КП-Саратов» в Управлении Роспотребнадзора по Саратовской области, сотрудники надзорного ведомства вместе с полиции проводят рейды по объектам, чтобы проверить, действительно ли они закрыты и соблюдают закон.

Вчера, 28 марта, проверка 1277 мест розничной торговли, общепита и тд показала — все равно работали 163.

Предприниматели получили предостережения, часть из них сами прекратили свою работу во время мониторинга.

За нарушение противоэпидемических мероприятий бизнесменам грозит штраф или закрытие торговой точки на 90 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU