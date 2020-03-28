Коронавирус в Саратове: маски появились в продаже, но жители считают их слишком дорогими

28 Март 2020 2020-03-28T19:14:28+03:00

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Одноразовые защитные маски в магазинах Саратова начали продавать по 40 рублей за штуку.

Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы, в торговой сети «Гроздь» действительно появились в продаже маски, как было обещано.

Упаковка из пяти штук стоит 200 рублей, одна маска обходится в 40 рублей.

Одна маска стоит 40 рублейФото: Екатерина Семенова

По словам покупателей, ажиотажного спроса на маски нет. Товар пока не местного производства, а привезен из Китая.

При этом в соцсетях многие жители возмущены высокой ценой. Дело в том, что эти маски следует носить не более трех часов и после этого заменять. Таким образом, в день человеку необходимо 4-5 штук, то есть 160-200 рублей.

Большую коробку можно купить за две тыс. рублейФото: Екатерина Семенова

Кроме того, очевидцы заявили, что в ряде строительных магазинов можно приобрести респираторы по цене примерно 300 рублей за штуку.

ИСТОЧНИК KP.RU