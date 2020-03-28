2020-03-28T17:35:54+03:00
Общество

Сергей Наумов: коронавирус умрет, если не будет общения друг с другом

Сергей Наумов призвал молодежь не гулять в предстоящую неделю
Дарья Вострикова
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Подростки собираются у закрытого для посетителей МакдональдсаПодростки собираются у закрытого для посетителей МакдональдсаФото: Александр Уриевский
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Зампред правительства Саратовской области Сергей Наумов прокомментировал «КП-Сараов» ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в регионе и отношением людей к объявленным выходным.

- Молитесь, чтобы было только два подтвержденных случая, видите, что в Москве творится. Абсолютно все случаи - привозные, это сейчас страшно. Надо, чтобы народ дома сидел. Я ехал, видел, много гуляет молодежи, людей на улице меньше, да, но подростки все равно гуляют, — отметил он.

По мнению зампреда, если заставить ребят сидеть дома, как и всех остальных, ситуация нормализуется. В случае если массовые прогулки продолжатся, есть вероятность, что вирус будет очень сложно победить. Инфекция умрет, если не будет «прямого общения друг с другом».

ИСТОЧНИК KP.RU

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