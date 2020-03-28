В Саратовскую область поступила первая партия защитных масок
Сегодня, 28 марта, в Саратов поступила первая партия защитных одноразовых масок.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве промышленности и энергетики Саратовской области, всего в регион привезли 130 тыс. масок для продажи в сети магазинов «Гроздь». В Саратове и Энгельсе изделия появятся сегодня, в районах области завтра.
На следующей неделе ожидается поставка еще порядка 500 тыс. средств индивидуальной защиты.
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Зампред правительства Саратовской области Василий Разделкин заверил, что информация о спекуляции с ценами на маски будет передаваться в Управление Федеральной антимонопольной службы по области.
Напомним, из 21 предприятия Саратовской области, которые заявили о готовности производить маски, респираторы, дезинфицирующие салфетки, 11 уже изготавливают их и поставляют в торговые сети.
Мощности организаций позволяют выпускать до двух миллионов масок в месяц.
Поступление этих средств индивидуальной защиты в регион и отгрузка в розничные сети находятся под постоянным контролем правительства области.
Поступление масок в Саратов.! другой источник
ИСТОЧНИК KP.RU