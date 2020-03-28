В Саратовскую область поступила первая партия защитных масок

28 Март 2020 2020-03-28T13:23:48+03:00

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Сегодня, 28 марта, в Саратов поступила первая партия защитных одноразовых масок.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве промышленности и энергетики Саратовской области, всего в регион привезли 130 тыс. масок для продажи в сети магазинов «Гроздь». В Саратове и Энгельсе изделия появятся сегодня, в районах области завтра.

На следующей неделе ожидается поставка еще порядка 500 тыс. средств индивидуальной защиты.

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Зампред правительства Саратовской области Василий Разделкин заверил, что информация о спекуляции с ценами на маски будет передаваться в Управление Федеральной антимонопольной службы по области.

Напомним, из 21 предприятия Саратовской области, которые заявили о готовности производить маски, респираторы, дезинфицирующие салфетки, 11 уже изготавливают их и поставляют в торговые сети.

Мощности организаций позволяют выпускать до двух миллионов масок в месяц.

Поступление этих средств индивидуальной защиты в регион и отгрузка в розничные сети находятся под постоянным контролем правительства области.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/769289" frameborder="0"></iframe> Поступление масок в Саратов.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU