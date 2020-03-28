Коронавирус в Саратове: стали известны адреса магазинов, куда сегодня привезли маски

28 Март 2020 2020-03-28T17:24:41+03:00

В Энгельс маски поступят в ближайшие часы

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Стали известны адреса в Саратове, куда поступили защитные одноразовые маски.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве промышленности и энергетики региона, сегодня в область поступила первая крупная партия – 130 тыс. масок.

Публикуем адреса магазинов в Саратове:

- проспект Строителей, 84А, 68, 48, 3, 38, 13, 9,

- улица Тархова, 27, 18, 23Б, 39, помещение 7,

- улица Шехурдина, 48, 60,

- Московское шоссе, 31, 27,

- улица академика Антонова, 29, 21А,

- улица Измайлова, 9,

- улица Буровая, 13, 9,

- улица Чемодурова, 8А,

- улица Ломоносова, 11,

- улица 3-я Степная, 21,

- улица имени Чехова, 8/2,

- улица имени Лебедева-Кумача, 70,

- 1-й проезд Строителей, 2Б,

- улица имени Благодарова, 2.

В Энгельс маски поступят в ближайшие часы. В районы области – завтра.

Министерство промышленности и энергетики области обращает внимание на то, что количество масок ограничено.

На следующей неделе ожидается ещё одна крупная поставка масок.

Напомним, из 21 предприятия Саратовской области, заявивших о готовности производить средства индивидуальной защиты (маски, респираторы, дезинфицирующие салфетки), уже 11 производят продукцию и поставляют ее в торговые сети. Производственные мощности предприятий позволяют выпускать до двух миллионов масок в месяц. Контактные данные организаций размещены на сайте министерства промышленности и энергетики области.

ИСТОЧНИК KP.RU