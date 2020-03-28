Коронавирус в Саратовской области: названы меры для предпринимателей из группы риска

28 Март 2020 2020-03-28T14:39:04+03:00

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Определены меры поддержки для предпринимателей из Саратовской области, которые попали в группу риска из-за эпидемиологической обстановки по коронавирусу. В основном это владельцы частных образовательных организаций, строительной и транспортной отраслей, организации культуры, спорта, досуга, туризма, общественного питания.

Как сообщает телеграм-канал «СтопКоронавирус_Саратовская область», для региона характерна большая доля частного и среднего бизнеса в структуре валового регионального продукта, почти 34%, по России 23-25%.

- Мы не можем потерять ни одного субъекта и должны предпринять все меры, чтобы сохранить занятых там работников, которых более 270 тыс.человек, — рассказала министр экономического развития Саратовской области Юлия Швакова на брифинге в правительстве региона.

Помимо федеральных принятых мер, в регионе понижены ставки в гарантийных фондах микрокредитования, с 1 апреля вводится снижение и прекращение претензионной работы. Снижены ставки по гарантиям практически в два раза для различных видов деятельности.

В Минэкономразвития РФ подана заявка для выдачи микрокредитов под 6% тем предпринимателям, которые попадают в зону риска. А также направлена потребность на 2020 год на докапитализацию Фонда микрокредитования и Гарантийного фонда. Предварительно одобрено 70 млн рублей из федерального бюджета.

Организация, которая может показать, что у нее снизилась выручка, имеет возможность обратиться в органы МСУ с заявкой об отсрочке уплаты арендных платежей по государственному муниципальному имуществу. Документы рассматриваются в течение трех дней, по каждому конкретному случаю будет принято индивидуальное решение.

Юлия Швакова призвала бизнесменов говорить о своих предложениях по телефонам «горячей линии» Центра предпринимателя «Мой Бизнес»: 8 (800) 301-43-64, 8 (8425) 24-54-78.

ИСТОЧНИК KP.RU