Коронавирус в Саратовской области: остаются подтвержденными два случая

28 Март 2020 2020-03-28T12:36:18+03:00

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В Саратовской области остаются подтвержденными два случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Как сообщает телеграм-канал «СтопКоронавирус_Саратовская область», под медицинским наблюдением остается 3576 человек, снят 1251 гражданин.

На заседании оперативного штаба при правительстве Саратовской области по вопросу противодействия распространению коронавирусной инфекции начальник регионального управления Роспотребнадзора Ольга Кожанова рассказала, что на горячую линию ведомства за сутки поступило 190 звонков. Больше всего граждан интересовало, что делать в ходе самоизоляции.

За сутки в регион въехали более 200 человек, они взяты в работу сотрудниками правоохранительных органов и медицины.

ИСТОЧНИК KP.RU