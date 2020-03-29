Коронавирус в Саратовской области: данные о заражениях на 29 марта 2020 года
Опубликована статистика по заболеванию коронавирусной инфекцией в РФ по данным на утро 29 марта.
Как сообщает канал «Коронавирус. Оперштаб Москвы», за последние сутки в России подтверждено 270 новых случаев заболевания в 26 регионах.
Впервые диагнозы поставили в Амурской, Иркутской и Омской областях. За сутки по России полностью выздоровели 15 человек.
В Саратовской области по-прежнему остаются только два официально подтвержденных случая заболевания. В соседнем регионе, Пензенской области, зафиксировано пять новых случаев.
За весь период пандемии в России зафиксировано восемь летальных случаев, выздоровело 64 человека.
По данным Роспотребнадзора, в России всего находятся 1534 заболевших.
ИСТОЧНИК KP.RU