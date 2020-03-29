Коронавирус в Саратовской области: данные о заражениях на 29 марта 2020 года

29 Март 2020 2020-03-29T11:17:50+03:00

В регионе по-прежнему только два официально подтвержденных случая заболевания коронавирусом

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Опубликована статистика по заболеванию коронавирусной инфекцией в РФ по данным на утро 29 марта.

Как сообщает канал «Коронавирус. Оперштаб Москвы», за последние сутки в России подтверждено 270 новых случаев заболевания в 26 регионах.

Впервые диагнозы поставили в Амурской, Иркутской и Омской областях. За сутки по России полностью выздоровели 15 человек.

В Саратовской области по-прежнему остаются только два официально подтвержденных случая заболевания. В соседнем регионе, Пензенской области, зафиксировано пять новых случаев.

За весь период пандемии в России зафиксировано восемь летальных случаев, выздоровело 64 человека.

По данным Роспотребнадзора, в России всего находятся 1534 заболевших.

ИСТОЧНИК KP.RU