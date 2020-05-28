Коронавирус в Саратове, последние новости на 28 мая 2020 года: разрешено торговать детской обувью и головными уборами
В Саратовской области, по данным оперативного штаба на утро 27 мая, было зарегистрировано 2 649 человек, зараженных коронавирусом с начала пандемии. За сутки выявлено 68 новых случаев.
Мы собрали последние новости по коронавирусу в Саратове на 28 мая 2020 года.
Карта распространения коронавируса по Саратовской областиФото: Ольга Симонова
Был принят третий пакет мер поддержки предприятий в условиях ограничительных мер. Еще несколько отраслей экономики получили налоговые льготы.
Поддержка оказывается:
- медикам: на заседании облдумы зампред правительства Вадим Ойкин, рассказал, когда они получат стимулирующие выплаты,
- работникам соцучреждений: для выплат им выделено порядка 97 млн рублей,
- гражданам: в Пенсионный фонд поступило уже 169 тыс. заявлений на единовременные выплаты на детей от 3 до 16 лет. Выплаты начнутся с 1 июня.
Выплаты по 10 тыс. рублей начнутся с 1 июняФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Также с 27 мая в перечень разрешенных для торговли товаров включены еще несколько. В частности, нижнее белье, головные уборы, детская одежда и обувь и другие.
Индекс самоизоляции граждан в Саратове остается очень низким. 27 мая он зафиксирован на уровне 1,2 балла.
Председатель правительства Александр Стрелюхин возмутился ситуацией на рынках. Он призвал провести там новые проверки и наказать виновных. Полиция продолжает выявлять нарушителей режима самоизоляции. Только за 27 мая было привлечено к ответственности 240 граждан.
Полиция продолжает выявлять нарушителей на улицах СаратоваФото: Дарья Вострикова
Тем не менее лето приближается. Если эпидситуация позволит, то с 1 июля стартует оздоровительная кампания. Зампред правительства Сергей Наумов рассказал, что по прогнозу планируется отправить в лагеря около 60 тыс. детей.
А вот с торжественным прохождением войск гарнизона 24 июня — именно на эту дату предварительно назначен Парад Победы в Москве — могут возникнуть сложности. По словам военного комиссара области Андрея Старкова, значительная часть личного состава разъехалась в отпуска или заболела, поэтому есть проблемы с численностью.
Для торжественного прохождения войск Саратовского гарнизона может не хватить людей
В Саратовской области вышел специальный выпуск «Все не зря!». Он полностью посвящен борьбе с коронавирусом в России и распространяется бесплатно.
Вышел спецвыпуск "Комсомольской правды" о борьбе с коронавирусом "Все не зря!"
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU