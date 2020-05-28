2020-05-27T21:52:31+03:00
Общество

Коронавирус в Саратове, последние новости на 28 мая 2020 года: разрешено торговать детской обувью и головными уборами

Мы собрали последние новости по коронавирусу в Саратове на 28 мая 2020 года
Екатерина Семенова
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В Саратовской области разрешили торговать нижним бельемВ Саратовской области разрешили торговать нижним бельемФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Саратовской области, по данным оперативного штаба на утро 27 мая, было зарегистрировано 2 649 человек, зараженных коронавирусом с начала пандемии. За сутки выявлено 68 новых случаев.

Мы собрали последние новости по коронавирусу в Саратове на 28 мая 2020 года.

Карта распространения коронавируса по Саратовской области Фото: Ольга Симонова

Карта распространения коронавируса по Саратовской областиФото: Ольга Симонова

Был принят третий пакет мер поддержки предприятий в условиях ограничительных мер. Еще несколько отраслей экономики получили налоговые льготы.

Поддержка оказывается:

- медикам: на заседании облдумы зампред правительства Вадим Ойкин, рассказал, когда они получат стимулирующие выплаты,

- работникам соцучреждений: для выплат им выделено порядка 97 млн рублей,

- гражданам: в Пенсионный фонд поступило уже 169 тыс. заявлений на единовременные выплаты на детей от 3 до 16 лет. Выплаты начнутся с 1 июня.

Выплаты по 10 тыс. рублей начнутся с 1 июня Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Выплаты по 10 тыс. рублей начнутся с 1 июняФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Также с 27 мая в перечень разрешенных для торговли товаров включены еще несколько. В частности, нижнее белье, головные уборы, детская одежда и обувь и другие.

Индекс самоизоляции граждан в Саратове остается очень низким. 27 мая он зафиксирован на уровне 1,2 балла.

Председатель правительства Александр Стрелюхин возмутился ситуацией на рынках. Он призвал провести там новые проверки и наказать виновных. Полиция продолжает выявлять нарушителей режима самоизоляции. Только за 27 мая было привлечено к ответственности 240 граждан.

Полиция продолжает выявлять нарушителей на улицах Саратова Фото: Дарья Вострикова

Полиция продолжает выявлять нарушителей на улицах СаратоваФото: Дарья Вострикова

Тем не менее лето приближается. Если эпидситуация позволит, то с 1 июля стартует оздоровительная кампания. Зампред правительства Сергей Наумов рассказал, что по прогнозу планируется отправить в лагеря около 60 тыс. детей.

А вот с торжественным прохождением войск гарнизона 24 июня — именно на эту дату предварительно назначен Парад Победы в Москве — могут возникнуть сложности. По словам военного комиссара области Андрея Старкова, значительная часть личного состава разъехалась в отпуска или заболела, поэтому есть проблемы с численностью.

Для торжественного прохождения войск Саратовского гарнизона может не хватить людей

Для торжественного прохождения войск Саратовского гарнизона может не хватить людей

В Саратовской области вышел специальный выпуск «Все не зря!». Он полностью посвящен борьбе с коронавирусом в России и распространяется бесплатно.

Вышел спецвыпуск "Комсомольской правды" о борьбе с коронавирусом "Все не зря!"

Вышел спецвыпуск "Комсомольской правды" о борьбе с коронавирусом "Все не зря!"

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ИСТОЧНИК KP.RU

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