Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 27 мая 2020 года: еще 68 человек
Сегодня утром, 27 мая, стало известно о еще 68 новых случаях заболевания коронавирусом в Саратовской области.
Таким образом, число зараженных в регионе составило 2 649 человек.
По данным оперативного штаба области за сутки выздоровел 81 пациент, а всего — 942.
Впервые в Саратовской области с начала пандемии коронавируса число выявленных заболевших меньше, чем выздоровевших.
Новые случаи распределились по региону так:
Саратов — 38,
Энгельсский район — 5,
Балашовский — 4,
Марксовский, Петровский и Аткарский — по 3,
Балаковский, Вольский, Краснокутский и Саратовский — по 2,
Татищевский, Ртищевский, Аркадакский, Александрово-Гайский — по 1.
Карта распространения коронавируса в Саратовской области
Из новых выявленных с коронавирусом 47 — с неустановленным источником заражения, а 21 — контактное лицо.
По клиническому течению болезнь протекает так: у 38 — с пневмонией, у 13 — с признаками ОРВИ, с бессимптомным течением — у 17 человек.
Возрастной состав заболевших:
- дети до 14 лет – 5;
- 15-17 лет – 1;
- 18-19 лет – 1;
- 20-29 лет – 2;
- 30-39 лет – 11;
- 40-49 лет – 11;
- 50-59 лет – 12;
- старше 60 – 25.
На сегодняшний день в целом сделано 69673 лабораторных исследований, из них за последние сутки — 2313.
Все пациенты находятся под наблюдением врачей. Круг контактных лиц для проведения необходимых регламентных мероприятий и изоляции определен.
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ИСТОЧНИК KP.RU