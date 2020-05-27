Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 27 мая 2020 года: еще 68 человек

27 Май 2020 2020-05-27T09:46:53+03:00

Число зараженных в регионе составило 2 649 человек

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Сегодня утром, 27 мая, стало известно о еще 68 новых случаях заболевания коронавирусом в Саратовской области.

Таким образом, число зараженных в регионе составило 2 649 человек.

По данным оперативного штаба области за сутки выздоровел 81 пациент, а всего — 942.

Впервые в Саратовской области с начала пандемии коронавируса число выявленных заболевших меньше, чем выздоровевших.

Новые случаи распределились по региону так:

Саратов — 38,

Энгельсский район — 5,

Балашовский — 4,

Марксовский, Петровский и Аткарский — по 3,

Балаковский, Вольский, Краснокутский и Саратовский — по 2,

Татищевский, Ртищевский, Аркадакский, Александрово-Гайский — по 1.

Карта распространения коронавируса в Саратовской области

Из новых выявленных с коронавирусом 47 — с неустановленным источником заражения, а 21 — контактное лицо.

По клиническому течению болезнь протекает так: у 38 — с пневмонией, у 13 — с признаками ОРВИ, с бессимптомным течением — у 17 человек.

Возрастной состав заболевших:

- дети до 14 лет – 5;

- 15-17 лет – 1;

- 18-19 лет – 1;

- 20-29 лет – 2;

- 30-39 лет – 11;

- 40-49 лет – 11;

- 50-59 лет – 12;

- старше 60 – 25.

На сегодняшний день в целом сделано 69673 лабораторных исследований, из них за последние сутки — 2313.

Все пациенты находятся под наблюдением врачей. Круг контактных лиц для проведения необходимых регламентных мероприятий и изоляции определен.

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ИСТОЧНИК KP.RU