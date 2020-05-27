Для жителей Саратовской области отпечатан спецвыпуск «КП» «Все не зря!»
Накануне, 26 мая, вышел в свет специальный выпуск газеты «Комсомольская правда» в Саратове «Все не зря!» тиражом 200 тыс. экземпляров.
Специальный выпуск посвящен борьбе с коронавирусом в России.
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Хроника противостояния, эксклюзивное интервью главы Роспотребнадзора Анны Поповой, материалы о работе на передовой и труде волонтеров, советы специалистов по борьбе с новым стрессом, а также многое другое ждет своих читателей на восьми полосах свежего выпуска.
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Тираж распространялся на бесплатной основе. Газеты доступны в торговых точках и почтовых отделениях, киосковой сети, медицинских учреждениях, зданиях органов власти, также использовалась адресная доставка.
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ИСТОЧНИК KP.RU