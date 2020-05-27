Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 27 мая: федеральный штаб подтвердил данные по региону

27 Май 2020 2020-05-27T10:40:56+03:00

Общее количество зараженных в области — 2 649 человек

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Сегодня, 27 мая, федеральный штаб подтвердил данные регионального о 68 новых случаях заболевания коронавирусом в Саратовской области.

Всего в регионе зафиксировано 2649 заражений COVID-19.

За последние сутки в России выявлено 8338 новых случаев коронавируса в 85 регионах, зафиксирован 161 летальный исход, выздоровели 11 079 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU