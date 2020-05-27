2020-05-27T20:00:01+03:00
Общество

Уже полторы тысячи водителей в Саратове поплатились за поездки без пропусков

За нарушение масочного режима выписано почти 7 тысяч протоколов
Екатерина Семенова
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Алексей ЗелепукинАлексей ЗелепукинФото: Александр Уриевский
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Представитель ГУ МВД по Саратовской области подтвердил, что проверки рынков на соблюдение масочного режима идут постоянно.

- 213 человек на рынок «Шарик» привлечены к ответственности. В том числе, руководителю рынка назначено 50 тыс. рублей штрафа, сказал на заседании штаба по коронавирусу 27 мая начальник управления по вопросам миграции ГУ МВД по Саратовской области Алексей Зелепукин.

Только за минувший день, 27 мая, в Саратове к ответственности за невыполнение требований режима самоизоляции привлечено 240 граждан. Всего общее количество переданных материалов в суды по этой статье огромно, постановления выписаны на 6901 человека.

- Сегодня 54 водителя привлечены к ответственности, потому что передвигались без пропусков. Всего уже 1489 таких протоколов на водителей составлено, - рассказал Алексей Зелепукин.

Председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин от услышанных цифр в энтузиазм не пришел.

- Выявлено-выявлено, а индекс изоляции населения у нас 1,3, - заметил он на критически низкий уровень самоизоляции населения во время пандемии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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