Индекс самоизоляции в Саратове на 27 мая: 1,2 балла

27 Май 2020 2020-05-27T14:51:30+03:00

Граждане все еще не хотят сидеть дома

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Сегодня, 27 мая, индекс самоизоляции в Саратове по версии Яндекса на 14:40 составил 1,2 балла. Этот показатель считается, исходя из активности горожан до эпидемии и сейчас. Чем выше цифры, тем прилежнее граждане сидят дома.

Среди городов с населением свыше 500 тыс. человек областной центр занимает одну строчку с Липецком. В лидерах — Владивосток (3,3 балла), Хабаровск (3,1 балла).

Жители миллионников также не хотят сидеть дома. Индекс в Москве составляет 1,7 балла, в Санкт-Петербурге — 1,1 балла.

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ИСТОЧНИК KP.RU