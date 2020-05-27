Александр Стрелюхин о соблюдении масочного режима на рынках: У меня нет слов
На заседании оперативного штаба Саратовской области по коронавирусу руководитель регионального Роспотребнадзора Ольга Кожанова рассказала о проверках рынков на предмет соблюдения масочного режима.
- Мы с полицией по поручениям провели мониторинг соблюдения противоэпидемиологического режима на рынках Саратова и Балашова. Выявлены нарушения — по маскам и дезинфекции. Выдано предписание, которое будет отслежено, - сказала Кожанова.
Председатель правительства Александр Стрелюхин поинтересовался, каков результат, кто наказан?
- Должно быть доведено все до логического конца, чтобы люди понимали. Я в воскресенье по необходимости посещал рынок. У меня нет слов…! – заметил Стрелюхин.
Он потребовал продолжить работу по рынкам, по наведению порядка там.
ИСТОЧНИК KP.RU