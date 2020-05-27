2020-05-27T19:41:32+03:00
Общество

Александр Стрелюхин о соблюдении масочного режима на рынках: У меня нет слов

Рынки ожидает новая волна проверок
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Рынки ждет новая волна проверок соблюдения масочного режимаРынки ждет новая волна проверок соблюдения масочного режимаФото: Дарья Вострикова
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На заседании оперативного штаба Саратовской области по коронавирусу руководитель регионального Роспотребнадзора Ольга Кожанова рассказала о проверках рынков на предмет соблюдения масочного режима.

- Мы с полицией по поручениям провели мониторинг соблюдения противоэпидемиологического режима на рынках Саратова и Балашова. Выявлены нарушения — по маскам и дезинфекции. Выдано предписание, которое будет отслежено, - сказала Кожанова.

Председатель правительства Александр Стрелюхин поинтересовался, каков результат, кто наказан?

- Должно быть доведено все до логического конца, чтобы люди понимали. Я в воскресенье по необходимости посещал рынок. У меня нет слов…! – заметил Стрелюхин.

Он потребовал продолжить работу по рынкам, по наведению порядка там.

ИСТОЧНИК KP.RU

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