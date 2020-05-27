Вадим Ойкин сообщил, когда саратовские медики получат деньги за борьбу с коронавирусом

27 Май 2020 2020-05-27T10:44:22+03:00

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На заседании Саратовской областной думы озвучены суммы выплат медикам за борьбу с коронавирусом. Отчитался об этом первый заместитель председателя правительства области — министр финансов Вадим Ойкин.

- Перечислено из федерального бюджета 233,2 млн рублей на выплаты медикам. В Саратовской области они выплачены 3,1 тыс. медработникам за апрель и аванс за май.

Также произведены региональные выплаты за часть марта, апрель, и аванс за май — 14,3 млн рублей.

Еще 286 млн рублей уже поступили дополнительно из федерального бюджета. Деньги для окончательного расчета за май и аванс июня уже переведены медучреждениям, чтобы провести выплаты в начале июня, — сказал Вадим Ойкин.

ИСТОЧНИК KP.RU