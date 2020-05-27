Издателям газет, стоматологам, торговцам непродовольственными товарами в Саратове снизили налоги в два раза

27 Май 2020 2020-05-27T12:38:14+03:00

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На заседании Саратовской областной думы 27 мая министр экономического развития Юлия Швакова представила третий пакет поддержки малого и среднего бизнеса на территории региона.

Проект закона Саратовской области «Об установлении дифференцированных налоговых ставок при применении упрощенной системы налогообложения для отдельных категорий налогоплательщиков на территории Саратовской области» касается предприятий из еще нескольких отраслей экономики, оказавшихся в зоне риска в связи с коронавирусом.

- Речь идет о сферах розничной торговли непродовольственными товарами, деятельности в области демонстрации кинофильмов и информационных технологий, стоматологической практики, операций с недвижимым имуществом, издание газет и т. д., — пояснила Швакова

В 2020 году всем им, это более 15 тыс. организаций и предпринимателей, устанавливается налоговая ставка с базой «доходы» — 2 вместо 6%, с базой «доходы» минус «расходы» — 7,5 вместо 15%.

Полный список отраслей, которые учтены в третьем региональном пакете поддержки малого предпринимательства.

Депутаты единогласно поддержали проект закона.

Полный список отраслей, которым снижают налог:

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ИСТОЧНИК KP.RU