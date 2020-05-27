В летних лагерях Саратовской области отдохнут дети, чьи родители потеряли работу из-за эпидемии

27 Май 2020 2020-05-27T21:13:51+03:00

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На летнюю оздоровительную кампанию 2020 года выделено 848 млн рублей. Об этом на заседании оперативного штаба Саратовской области заявил зампред правительства Сергей Наумов.

По его словам, это на 5,5% выше уровня 2019 года.

В настоящее время сформирован реестр из 762 организаций, которые могут принимать детей для отдыха. Остальным грозят серьезные штрафы, если они будут осуществлять деятельность.

По прогнозу, если летняя кампания начнется 1 июля и смены сократятся до 14 дней, в лагерях смогут отдохнуть около 60 тыс. детей. Из них 16,8 тыс. детей в трудной жизненной ситуации, включая тех, чьи родители потеряли работу в период пандемии. А также 12,2 тыс. детей диспансерной группы, в том числе врачей, которые задействованы в борьбе с коронавирусом.

- Летняя оздоровительная кампания будет проходить в особых условиях пандемии, — отметил Наумов.

Он сообщил, что в скором времени должны поступить рекомендации от Роспотребнадзора по летнему отдыху. Сейчас уже определяется, как будут работать лагеря с учетом социального дистанцирования, в режиме самоизоляции. Идет оценка их максимальной вместимости, они дооснащаются средствами индивидуальной защиты, антисептиками, приборами термометрии, обеззараживателями воздуха. Решается вопрос доставки детей.

Зампред правительства Ирина Седова отметила, что все дети и педагоги в обязательном порядке будут проверены на коронавирус. Кроме того, она сообщила, что в Саратовской области при школах подготовлены 698 оздоровительных площадок, но их открытие зависит от эпидемиологической обстановки.

- Мы впервые в такой ситуации находимся. Громадный комплекс мер необходимо отработать. Мы должны быть готовы к развитию событий, — подчеркнул председатель правительства Александр Стрелюхин.

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ИСТОЧНИК KP.RU