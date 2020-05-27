2020-05-27T20:43:36+03:00
Общество

В Саратове может не хватить военных для торжественного парада в честь Дня Победы

В большинстве воинских частей личный состав разъехался по домам или заболел
Екатерина Семенова
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Парад в Саратове может получиться не слишком массовымПарад в Саратове может получиться не слишком массовым
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Торжественное прохождение войск в Саратове в честь Дня Победы под угрозой. Как сообщил на заседании оперативного штаба при правительстве области военный комиссар Андрей Старков, проблема — в нехватке людей.

- Мы живем в год серьезной даты, 75-летия Победы. Люди приняли решение о проведении Парада с воодушевлением, — заявил председатель правительства Александр Стрелюхин.

Парад Победы в Москве должен пройти 24 июня Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Парад Победы в Москве должен пройти 24 июняФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Военный комиссар Андрей Старков отметил, что в Центральном военном округе создан оперштаб по коронавирусу, который оценивает ситуацию и примет решение, все военные соединения готовы принять участие.

Но есть проблемы.

Дело в том, что в большинстве учебных частей личный состав ушел в отпуск. Даже если они вернутся, то им предстоит провести две недели на карантине, следовательно, они могут не успеть к дате 24 июня, на которую предварительно назначен Парад Победы в Москве, а также торжественное прохождение войск в Саратове.

По этой же причине принять участие в торжестве не смогут кадеты и юнармейцы, у которых закончился учебный год.

Кадеты не смогут принять участие в торжестве

Кадеты не смогут принять участие в торжестве

Кроме того в некоторых учебных заведениях выявлены очаги коронавируса. Это, например, в 631-м региональном учебном центре боевой подготовки ракетных войск и артиллерии. На вертолетной базе в поселке Соколовый COVID-19 вывел из строя 30 курсантов и трех офицеров, которые госпитализированы в 428-й военный госпиталь.

Привлекается казачество, состав МВД, МЧС, УФСИН, таможня, омон.

- Проблему вижу в том, что Театральная площадь большая, а много людей привлечь не сможем, — отметил Андрей Старков.

Театральная площадь слишком велика для прохождения войск

Театральная площадь слишком велика для прохождения войск

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ИСТОЧНИК KP.RU

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