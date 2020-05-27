На выплаты работникам соцучреждений Саратовской области направлено 97 млн рублей

27 Май 2020 2020-05-27T12:24:23+03:00

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Заместитель председателя правительства Саратовской области Сергей Наумов рассказал о ситуации с выплатами работникам социальных учреждений.

На совещании с губернатором Валерием Радаевым он доложил, что сейчас все учреждения переведены в закрытый режим. Сотрудники работают на сменах по 14 дней, и вторая двухнедельная смена подходит к концу.

Отработавшим первую смену на сегодня выплачено порядка 53 млн рублей — это полный охват.

Завершается перечисление средств тем, кто работал вторую смену. На эти цели направлено более 43 млн рублей и пока деньги не получили работники четырех учреждений — в Красноармейском, Марксовском районах и Саратове. Сергей Наумов объяснил это тем, что там смены заканчиваются 30 мая, средства будут доведены в ближайшее время.

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ИСТОЧНИК KP.RU