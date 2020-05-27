На выплаты по 10 тыс. на детей в Саратовской области подано 169 тыс. заявлений

27 Май 2020 2020-05-27T12:57:17+03:00

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В Пенсионный фонд по Саратовской области уже поступило 169 тыс. заявления на единовременные выплаты на детей 3-16 лет.

Как сообщила на совещании по соцподдержке граждан при губернаторе Валерии Радаеве Оксана Егорова, управляющий отделением ПФР по Саратовской области, большая часть из них пришла в электронном виде. Сейчас обработано порядка 91,9 тыс. заявлений.

Напомним, жители региона имеют право получить единовременно по 10 тыс. рублей на каждого ребенка от трех до 16 лет. Выплаты начнутся с 1 июня.

На детей младше трех лет предусмотрены выплаты по пять тыс. рублей в течение трех месяцев — апреля, мая и июня. Обратиться за ними можно будет до 1 октября. По данным на утро 27 мая, уже рассмотрено 57,9 тыс. заявлений.

Валерий Радаев на совещании по мерам соцподдержки подчеркнул важность этой работы.

- Не должно быть такого, что кому-то что-то не доплатили, — отметил он.

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ИСТОЧНИК KP.RU