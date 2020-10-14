Коронавирус в Саратове, последние новости на 14 октября: в регионе новый рекорд — за сутки 155 зараженных

За сутки в Саратовской области выявили 155 случаев коронавируса. Это рекорд Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Саратовской области на утро 14 октября стало известно о 155 новых случаях заражения коронавирусом.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, общее количество инфицированных составило 17 294, а выздоровевших — 11 660. За сутки вылечились 108 человек.

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Больше всего случаев зарегистрировали за сутки в Саратове — 94, на втором месте Энгельсский район с 12 заражениями, на третьем Балаковский с девятью.

Из 155 120 подхватили коронавирус контактным путем, 33 — с неустановленным источником заражения.

При этом бессимптомно инфекция протекает у 66 человек, у 50 — с признаками ОРВИ, у 39 также диагностировали пневмонию.

За сутки инфекцию выявили у 59 людей старше 60 лет, у шести детей до 14 лет, у одного в возрасте 15–17 лет.

Число жертв коронавируса в Саратовской области достигло 126 человек. Скончались 58-летний мужчина и 78-летняя женщина.

Коек в ковидных госпиталях региона также не хватает, на это жалуются горожане. Первый заместитель министра здравоохранения Станислав Шувалов заявил, что ежедневно госпитализируют по 200 человек. У скорой помощи очень высокая нагрузка из-за того, что медиков зовут не по сильно важным поводам.

О перегруженном коечном фонде рассказал и министр здравоохранения области Олег Костин.

- Мы предпринимаем все меры, чтобы ни один больной, нуждающийся в экстренной помощи, не остался без нее. Уже открыто 3,5 тыс. коек, появятся дополнительные с кислородом, — заявил Костин.

Недавно открывшийся госпиталь на базе СГМУ уже заполнен наполовину. Туда везут наиболее тяжелых пациентов.

В госпиталь СГМУ свозят пациентов в тяжелом состоянии, он заполнен наполовину Фото: Ольга Симонова

Шувалов также предложил саратовцам в период пандемии воздержаться от похода по ресторанам и в кино. А каникулы в школах сдвигать не будут — они пройдут по плану с 26 октября по 3 ноября.

Коронавирус все же повлиял на учебный процесс. Пять школ остаются полностью закрытыми из-за выявленных случаев инфекции, а 19 — частично.

В министерстве труда и социальной защиты области сообщили, что с марта по 12 октября на их горячие линии позвонили более 16 тыс. раз, а соцработники оказали помощь по доставке продуктов, лекарств и оплате ЖКХ почти семи тыс. пенсионеров и людей с ограниченными возможностями.

Несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса и рекомендации соблюдать социальную дистанцию и оставаться дома на самоизоляции, в половине домов Саратова пока что нет отопления. Однако работа в этом направлении идет. Чтобы тепло появилось во всех домах и объектах соцсферы, требуется 10–15 дней. Отсчет ведется от 1 октября, когда начался отопительный сезон.

Постановление о продлении режима самоизоляции до 26 октября включительно подписал 13 октября пока еще председатель областного правительства Александр Стрелюхин. Речь идет о гражданах старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.

Кроме того, на заседании корсовета вечером 13 октября губернатор Валерий Радаев отметил, что нужно перенять опыт Москвы и «воздействовать на руководителей предприятий жесткими заявлениями вплоть до закрытия организаций за несоблюдение санитарных требований».

Руководитель Роспотребнадзора по Саратовской области Ольга Кожанова отметила, что начинаются массовые проверки предприятий, в частности, торговых организаций.

- Все сетевые магазины будут проверены, — заявила она.

Первый заместитель министра здравоохранения Станислав Шувалов на заседании координационного совета в правительстве области вечером 13 октября, рассказал о системе приоритетов при направлении пациентов на диагностику коронавируса.

И наконец власти региона решили раздавать маски бесплатно.

- С завтрашнего дня в общественных местах Саратова волонтеры будут раздавать маски. Рассчитываю, что подобные акции начнут тиражироваться и при поддержке социально ответственного бизнеса, — заявил губернатор Радаев. Вероятно, и эти маски раздают также не за счет бюджетных средств, а за счет спонсорской помощи, иначе, как это официально проводится по расходам? Но губернатор планирует расширить эту практику. Возможно, даже за пределы областного центра.

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