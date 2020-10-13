Министр Олег Костин на карантине: Коечный фонд в Саратовской области перегружен

Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин 13 октября опубликовал видеообращение к жителям области в Инстаграме министерства.

Он пообещал лично разбираться со всеми возникающими вопросами и о желании как можно скорее вернуться в строй. С иммунитетом он «теперь сам может заходить в красные зоны».

- Я нахожусь на изоляции, но мое состояние позволяет работать и вмешиваться в те проблемы, которые у нас возникают в условиях пандемии.

Идет беспрецедентный рост заболеваемости. Коечный фонд перегружен, но мы предпринимаем все меры, чтобы ни один больной, который нуждается в экстренной помощи, не остался без нее.

3,5 тыс. коек уже открыто. Открываем дополнительные койки с кислородом. В Саратов поступают сейчас 150 кислородных ингаляторов. В учреждениях имеется достаточное количество медикаментов и средств индивидуальной защиты для врачей.

Да, на местах не всегда соблюдают меры противоэпидемической безопасности, даже врачи. Ответственность за это лежит на руководителях.

Врачи должны объяснять вам, как лечиться, оставлять памятку. Прошу оставлять свои обращения в Инстаграм Минздрава, может быть, я не смогу ответить каждому, если, конечно, не требует оно конкретной помощи. Но мы систематизируем вопросы и будем реагировать…

Мы увеличиваем количество «скорых», количество диспетчеров, чтобы можно было дозвониться. Но подумайте сами — в десять раз увеличилось количество вызовов. Некоторые дублируются, некоторые жители по три раза вызывают. А бывает и наоборот — человеческое бездушие. Нежелание войти в положение, даже при такой перегрузке — это наша профессия, мы будем очень жестко подходить к этому, — сказал Костин.

Он обратил внимание, что в СМИ часто выносят какую-то громкую информацию, «которую будут лучше читать, обращать внимание».

- Но мы забываем, что по 300 человек мы вписываем, которые поступили в тяжелом состоянии и говорили: «все — нам никто не поможет». Но они выписываются, уходят в здоровую жизнь. Конечно, дальнейшее лечение еще необходимо. Вообще, после эпидемии мы должны обратить больше внимания на легочные заболевания. Но сейчас мы стараемся не остановить ни онкологическую, ни кардиологическую, ни инсультную помощь, а это большого стоит, и врачи тоже болеют, — заметил Костин.

Обращаясь к жителям области, министр заметил, что главное — не упустить момент, когда требуется именно госпитальная помощь, для этого и держатся резервные койки: «Мы работаем по жестким стандартам, нас не раз оценивали лучшие учреждения нашей страны и выразили согласие с нашей методикой ведения пациентов».

- Давайте будем взаимовежливы, особенно в этих условиях. Я готов полностью отвечать на все вопросы и за все недостатки, которые мы имеем, — резюмировал министр.

Он добавил, что постарается как можно быстрее вернуться в строй, чтобы лично побывать везде, где этого требуют проблемы, «заходить в красную зону я теперь точно смогу».