В Саратове за сутки выполняется более четырех тысяч исследований на коронавирус Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Первый заместитель министра здравоохранения Станислав Шувалов на заседании координационного совета в правительстве области сегодня, 13 октября, рассказал о направлении на диагностику коронавируса.

По словам Станислава Шувалова, есть три группы риска, которых проверяют на коронавирус.

Первая: приехавшие из-за рубежа, контактные, больные с пневмонией, медики, работающие с инфицированными, а также проживающие в домах-интернатах.

Вторая: лица старше 65 лет с симптомами и медработники.

Третья: коллективы детей, где уже выявлено три и более случаев заболевания.

Чиновник отметил, что сейчас ПЦР-диагностику на COVID-19 в области выполняют 16 организаций. Общая их мощность 4 156 исследований в сутки. Готовятся к организации лабораторий на базе еще шести учреждений.

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