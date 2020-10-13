Коронавирус в Саратове: Губернатор заявил о бесплатной раздаче масок

Волонтеры будут раздавать маски в Саратове Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Саратове волонтеры начнут раздавать маски.

Об этом губернатор Саратовской области Валерий Радаев заявил на заседании Координационного совета 13 октября.

- Я принял решение привлечь дополнительный ресурс. С завтрашнего дня в общественных местах Саратова волонтеры будут раздавать маски. Рассчитываю, что подобные акции начнут тиражироваться и при поддержке социально ответственного бизнеса, — заявил Радаев.

Глава региона объяснил это ростом заболеваемости коронавирусом и низкой дисциплиной среди граждан.

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