Коронавирус в Саратове: Губернатор заявил о бесплатной раздаче масок

Волонтеры будут раздавать маски в Саратове
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Саратове волонтеры начнут раздавать маски.
Об этом губернатор Саратовской области Валерий Радаев заявил на заседании Координационного совета 13 октября.
- Я принял решение привлечь дополнительный ресурс. С завтрашнего дня в общественных местах Саратова волонтеры будут раздавать маски. Рассчитываю, что подобные акции начнут тиражироваться и при поддержке социально ответственного бизнеса, — заявил Радаев.
Глава региона объяснил это ростом заболеваемости коронавирусом и низкой дисциплиной среди граждан.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.