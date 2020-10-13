За семь месяцев соцработники привезли продукты и лекарства почти семи тысячам саратовцев

В Саратовской области с марта по 12 октября на горячие линии министерства труда и социальной защиты позвонили более 16 тыс. раз.

- Граждане интересовались мерами соцподдержки, например, детскими пособиями и выплатами по безработице, услугами соцработников и режимом работы социозащитных учреждений, — сообщили «КП-Саратов» в региональном Минтруда.

Пожилые люди и инвалиды могут обратиться за помощью соцработников по доставке товаров первой необходимости и медикаментов. Звонки принимаются с 09:00 до 21:00 по телефону 8 (8452) 39-92-11 и номерам комплексных центров социального обслуживания населения области.

В министерстве отметили, что соцработники области привезли продукты и лекарства, помогли с оплатой ЖКХ 6,7 тыс. саратовцев.

Также 3,7 тыс. звонков поступило на бесплатный и круглосуточный телефон доверия 8-800-2000-122.

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