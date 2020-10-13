В Саратове более половины всех домов отапливаются

В Саратове на утро 13 октября 96,7% объектов соцсферы города подключены к отоплению.

Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, из 602 объектов отопления нет в 20. Тепло поступает в 203 детсада из 208, 146 школ из 148, 153 учреждения здравоохранения из 165 и в 80 училищ и вузов из 81.

Также более половины от всех домов Саратова отапливаются — 2 408, это 56,8%.

Напомним, отопительный сезон в Саратове начался 1 октября. Около 10–15 дней занимает процесс включения отопления на объектах социальной сферы и жилищного фонда.

В мэрии напомнили, что энергетики закончили работы по реконструкции тепломагистралей на Радищева, Соколовой, 2-й Садовой, Васильковской, Кузнечной и в сквере имени Братьев Никитиных. Благоустройство пройдет до 20 октября. На Зарубина реконструкцию планируют завершить в среду.

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