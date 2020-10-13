Валерий Радаев пригрозил предприятиям закрытиями за нарушение масочного режима

Губернатор Валерий Радаев выразил обеспокоенность ростом заболеваемости коронавирусом в Саратовской области.

На заседании координационного совета вечером 13 октября он также остановился на несоблюдениями гражданами масочного режима.

- Почему в транспорте и магазинах половина в масках, половина – без. Было время отладить механизм воздействия через работодателей, но результат по-прежнему половинчатый, — заявил он.

Валерий Радаев отметил, что нужно перенять опыт Москвы и «воздействовать на руководителей предприятий жесткими заявлениями вплоть до закрытия организаций за несоблюдение санитарных требований».

- Маска — единственный пропуск в любое общественное место — магазин, аптеку, парикмахерскую. Если объявления на дверях игнорируются, если обслуживаются клиенты, пассажиры, вошедшие без средств индивидуальной защиты, — значит, до массового сознания нам так и не удалось достучаться, — сказал он.

Руководитель Роспотребнадзора по Саратовской области Ольга Кожанова отметила, что начинаются массовые проверки предприятий, в частности, торговых организаций.

Все сетевые магазины будут проверены, — заявила она.

Также главный санитарный врач области призвала управляющие организации вернуться к регулярной дезинфекции подъездов.

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