Недавно открывшийся ковидный госпиталь в СГМУ заполнен уже на половину

Госпиталь СГМУ снова начал принимать ковидных больных Фото: Ольга Симонова

На днях в Саратове снова открылся госпиталь для больных коронавирусом на базе Клинической больницы имени С. Р. Миротворцева СГМУ. Его закрывали летом после снижения заболеваемости, но сейчас снова открыли.

Как сообщили в медуниверситете, с первых же дней возобновления работы здесь уже более 100 пациентов и они продолжают поступать.

- Контингент больных, проходящих лечение в госпитале СГМУ, — это пациенты с наиболее тяжелым течением заболевания, жители Саратова и области, — уточнили в университете.