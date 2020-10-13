Саратовцы жалуются на нехватку коек в больницах: за сутки кладут около 200 человек

Сегодня, 13 октября, на брифинге в Минздраве Саратовской области первый заместитель министра здравоохранения Станислав Шувалов ответил на вопрос «КП-Саратов» о нехватке коек в больницах.

Ранее читатели сообщали, что не госпитализируют с коронавирусом из-за того, что нет мест.

- На сегодняшнее утро свободны более 600 коек с учетом выписываемых пациентов. На утро, когда никто не был выписан, — 410. В сутки госпитализируется около 200 человек, — рассказал Шувалов.

Чиновник отметил, что госпитализировать надо не всех: люди легкой, средней тяжести и с пневмонией, если насыщение крови кислородом более 95%, лечатся на дому, обслуживаются в поликлинике. По указанию министра Олега Костина людям должна раздавать памятки об амбулаторном лечении.

Загрузка «скорой» и участковых врачей высока из-за того, что помощь вызывают с небольшой температурой. «Крайне много случаев, когда вызывают на такое состояние, при котором еще год назад даже к врачу не обращались».

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