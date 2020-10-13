Роман Бусаргин сменит Александра Стрелюхина на посту председателя саратовского правительства

Роман Бусаргин Фото: Александр Уриевский

Александр Стрелюхин станет руководителем дирекции при правительстве области по руководству Саратовской агломерацией.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе губернатора, Валерий Радаев принял такое решение с учетом масштабности задач и необходимости в специалисте высокого уровня.

На должность председателя правительства планируется назначить Романа Бусаргина. Об этом Валерий Радаев намерен просить депутатов областной думы.

- Это молодой специалист, он прошел отличную муниципальную школу в Энгельсе, Саратове, Саратовском районе. В правительстве области он ведет самый ответственный блок инфраструктурных и инвестиционных проектов с высоким качеством, хорошо работает с федеральным центром, — отметил Валерий Радаев.

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