Коронавирус в Саратове, последние новости на 13 октября 2020: Новый рекорд роста заболеваемости

Рост коронавируса в регионе ставит очередной рекорд

Оперштаб сообщил, что на утро 13 октября в Саратовской области зарегистрировали 155 новых случаев инфицирования коронавирусом.

Общее количество заболевших COVID-19 в регионе — 17 294. Выздоровели с начала эпидемии 11 660 человек, за сутки — 108.

Взрывной рост продемонстрировал областной центр, здесь сразу 94 случая. В Энгельсском районе 12 заражений, в Балаковском — девять, в Балашовском — шесть.

Подавляющее большинство зараженных подхватили болезнь от носителей — 120 контактных пациентов. У 33 человек источник заражения не установлен.

Большинство новых случаев с бессимптомным течением — 66 человек, у 50 — признаки ОРВИ, у 39 диагностирована пневмония.

Среди заболевших большинство составляют люди старше 60 лет (59 человек) и в возрасте 50-59 лет (35 пациентов).