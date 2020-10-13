Коронавирус в Саратове, последние новости на 13 октября 2020: Каникулы в школах не сдвигают, в кино лучше не ходить

Станислав Шувалов Фото: Александр Уриевский

Каникулы в школах Саратовской области начнутся в срок, 26 октября. Об этом на брифинге по коронавирусу заявила в минздраве региона замминистра образования Саратовской области Ирина Чинаева.

- У нас не запланировано переносить сроки каникул. Мы работаем по календарному плану. Все уйдут на каникулы по 3 ноября включительно, — заявила Чинаева.

Она также прокомментировала ожидание школьниками измерения температуры на улице в холодную погоду.

- Так как по утрам прохладно и надо, чтобы дети долго не находились во дворах, сейчас руководство организаций пересматривает, как можно это изменить термометрию. Будем переносить процедуру вглубь коридоров, — сообщила Ирина Чинаева.

Первый замминистра здравоохранения Станислав Шувалов со своей стороны заметил, что саратовцам нужно ограничить посещение развлекательных учреждений.

- Увеселительные заведения, кафе, рестораны — считаю, что их надо максимально ограничить. Поход в магазин необходимы, а вот от похода в ресторан или в кино, думаю, можно пока воздержаться, — призвал Шувалов.