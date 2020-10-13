Режим самоизоляции в Саратовской области продлен до 26 октября

Пенсионерам предписано продолжать самоизолироваться
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Жителям Саратовской области предписано соблюдать режим самоизоляции до 26 октября включительно.
Речь идет о гражданах старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.
Соответствующее постановление правительства подписал сегодня, 13 октября, председатель правительства Александр Стрелюхин.
Руководителям организаций рекомендовано отправлять таких сотрудников на удаленную работу.
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