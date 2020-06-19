В СКР раскрыли жуткие подробности убийства Лизы Киселевой: девочка сопротивлялась насильнику, и он задушил ее металлическим тросом

В Саратове дело об убийстве девятилетней Лизы Киселевой обрастает новыми подробностями.

Накануне стало известно о возбуждении в отношении Михаила Туватина еще одного уголовного дела. На этот раз, по статье 132 УК РФ — сексуальные действия насильственного характера в отношении несовершеннолетнего.

Ранее речь шла только об убийстве девочки. По версии следствия 9 октября 2019 года он напал на девятилетнюю девочку в гаражном массиве на улице Высокая, когда Лиза Киселева шла в школу №73. Когда вечером она не вернулась домой, был объявлен розыск, на поиски приехали сотни добровольцев. Самостоятельно тело найти не удалось, но был задержан подозреваемый — ранее судимый 35-летний Михаил Туватин. Он признался и показал, где спрятал труп.

Гаражи, где было найдено тело девочкиФото: Ольга Симонова

Тогда история прогремела на всю страну. В Саратове была выдвинута инициатива отменить мораторий на смертную казнь. Мама Лизы Киселевой, Елена, начала активную общественную деятельность, призывая власти снести гаражи и благоустроить опасные дороги к школам.

Елена Киселева просила власти снести гаражиФото: Ольга Симонова

Внятных мотивов убийства Лизы Киселевой Михаил Туватин не представил. Он заявлял что якобы девочка могла кому-то рассказать, что он захватил чужой гараж. Однако сейчас дело может приобрести совсем иной оборот. Следствие склоняется к версии, что мужчина не просто убил ребенка, а надругался над ней.

Михаил Туватин признался в убийстве Лизы Киселёвой

Предположительно, около половины восьмого утра 9 октября он увидел идущую в школу девочку и набросился на нее. Затащил в заброшенный гараж, повалил на пол и «совершил действия сексуального характера». Жертва отчаянно сопротивлялась, звала на помощь и пыталась вырваться, поэтому злоумышленник начал ее душить. Сперва руками, потом металлическим проводом.

Когда девочка перестала подавать признаки жизни, он через отверстие в стене перетащил тело в соседний гараж, а там скинул в погреб. Во время поисков добровольцы вскрывали гаражи, но именно этот выглядел заброшенным, перед ним даже росло дерево, так что никто не подумал, что ребенок может быть там. А отверстие в стене убийца замаскировал.

На поиски девочки пришли сотни человекФото: Ольга Симонова

Днем 19 июня Михаилу Туватину было предъявлено обвинение в сексуальном насилии над ребенком. Источник в СУ СКР сообщил, что от дачи показаний он отказался, воспользовавшись статьей 51 Конституции. Сейчас он находится под арестом. Экспертиза, проведенная в ФГБУ «НМИЦ психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского» подтвердила, что он вменяем.

Кстати, гаражи все же снесут. Соответствующее распоряжение издано в саратовской администрации. Срок — два месяца.

Гаражный массив снесутФото: Дарья Вострикова

В Саратовской области мужчине предъявлено обвинение в убийстве девочки.

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