«Хочу сказать спасибо каждому»: Мама убитой в Саратове девятилетней Лизы Киселёвой записала видеообращение

Мама убитой в Саратове девятилетней Лизы Киселёвой выступила с обращением ко всем, кто помогал в поисках ее дочери.

Обращение опубликовала в соцсетях тетя Лизы Киселёвой.

Запись сделана вечером 13 октября в одном из ресторанов Саратова, где проходили поминки, куда приглашали волонтеров, которые занимались поисками девочки.

- Нужно всем держаться, всем крепиться. И здесь сделала для себя вывод, что Саратов наполнен сильными, добрыми и надежными людьми, на которых можно положиться, можно опереться в трудную минуту. Как бы это сложно не было и как бы это сложно не звучало…

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/737704" frameborder="0"></iframe> Мать убитой девочки Лизы Киселевой выступила с видеообращением.

Потому что очень серьезные моменты происходили во время поисков моей доченьки. И я могла положиться буквально на любого. Хочу сказать отдельно и каждому — спасибо. Отдельно и каждому пожать руку, обнять и сказать, ты был важен, ты был рядом.

Получилось так, как получилось… Тем не менее спасибо всем. Спасибо не только Саратову, спасибо всей России, потому что мы сплочены были все. Все города звонили, поддерживали, подбадривали, предлагали помощь и это — неоценимо. Настолько неоценимо, что никаким словам это не поддается, — поблагодарила волонтеров и всех, кто принимал участие в поисках девочки.

Ориентировки во время розысков пропавшей ЛизыФото: Ольга Симонова

Она выразила пожелание, чтобы такое не повторилось больше ни с кем и никогда. Кроме того, она предложила заняться обеспечением безопасности детей не только в школах, но и по дороге к ним.

- Давайте сделаем подход наших детей к школе безопасным, потому что это важно, это та вещь, которая жизненно необходима. Дети полдня проводят в школе, они проходят через такие дебри, даже мы не знаем, где они ходят. Нужны нормальные подходы к школе. Об этом я сообщила саратовским властям, и они готовы нам содействовать, мы надеемся, что именно так и будет. Потому, что это момент, который необходим лично нам, нашему городу. Давайте вместе подумаем, как это сделать. Я со своей стороны сделаю все возможное. Будем надеяться, что так и будет.

Еще раз хочу сказать — спасибо всем! — сказала в своем видеообращении Елена Киселёва.

"Лиза читает стих" - фото из семейного архива Киселевых

Напомним, Лиза Киселёва, третьеклассница из школы №73 в Саратове пропала утром 9 октября. Девочка ушла в школу и больше никто ее не видел. Сообщение в поисковом отряде «Лиза Алерт» появилось в 17:47 по местному времени, сразу был организован штаб волонтеров. Откликнулись сотни, даже тысячи горожан, которые приезжали, получали задание от координаторов и отправлялись на поиски. Технику, канцелярские товары, фонарики — все необходимые принадлежности добровольцы присылали даже из других городов.

Двое суток город лихорадило в поисках, были вскрыты гаражи в ГСК, мимо которых каждый день Лиза ходила в школу, однако тело нашли не сразу, а лишь после того как был задержан подозреваемый. Местный житель Михаил Туватин ранее был неоднократно судим, в том числе за изнасилование, поэтому он привлек внимание правоохранителей. На допросе 35-летний мужчина признался, что задушил девочку, а тело действительно спрятал в одном из гаражей. Оказывается, он ранее проделал лаз, поэтому гараж не был вскрыт, так как казался заброшенным.

Тысячи людей впали в оцепенение после того, как узнали об убийстве ЛизыФото: Ольга Симонова

Известие о задержании подозреваемого вызвало бурю негодования у добровольцев. Едва не начались массовые беспорядки — разгоряченные эмоциями люди попытались отбить Михаила Туватина и чуть ли не линчевать его на месте.

После этого начались призывы к отмене моратория на смертную казнь в России. С призывами выступали не только рядовые граждане, но ряд депутатов и общественных деятелей.

Михаила Туватина тем временем перевезли в Энгельс, где судья вынес решение об аресте его на два месяца.

В воскресенье Лизу похоронили.

Лиза Киселева. Фото соцсетей

Церемония отпевания прошла в храме Петра и Павла на 3-й Дачной при огромном скоплении народа. Даже незнакомые люди пришли, чтобы проститься с ребенком, гибель которого стала личной трагедией для многих семей в Саратове.

Лиза Киселева. Фото из архива семьи

Могила девочки находится на Новом Елшанском кладбище, сейчас она напоминает курган из мягких игрушек и цветов — так много их было принесено жителями в дань памяти Лизы Киселёвой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/737334" frameborder="0"></iframe> «Смерть за смерть ребёнка».Убийство 9-летней девочки шокировало людей. Они жаждут мести…

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