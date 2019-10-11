Искал весь город два дня: Саратовцы едва не растерзали подозреваемого в убийстве 9-летней Лизы Киселевой

В Саратове нашли тело погибшей Елизаветы Киселевой, полиция задержала подозреваемого. Чтобы не допустить самосуда, правоохранителям пришлось применить спецсредства.

Уже ближе к утру 11 октября зампред правительства Саратовской области Роман Бусаргин подтвердил гибель 9-летней Лизы Киселевой.

Противоречивая информация поступала всю ночь. При этом почти вся она шла от анонимных пабликов в соцсетях. Правоохранительные органы хранили молчание. Это не стало препятствием для распространения самых разных слухов среди тысяч людей, который вечером 10 октября отправились на поиски пропавшей девочки.

Около часа ночи появилась информация о том, что найдено тело девочки, и задержан подозреваемый в ее убийстве. После этого часть поисковиков отправилась к отделу полиции Кировского района, куда, как стало известно людям, отвезли задержанного Михаила Туватина.

Тысячи жителей Саратова пришли к штабы по поискам ЛизыФото: Ольга Симонова

Люди продолжали приезжать всю ночь – они требовали, чтобы к ним вышли руководители полиции и рассказали что происходит, и где сейчас подозреваемый.

Еще несколько сотен человек отправились к гаражам неподалеку от школы №24, где располагался штаб «Лизы Алерт» по поискам девочки. Там было гораздо жарче, людей было столько, что среди ночи в этом районе образовались заторы. Был обнаружен вскрытый и опечатанный гараж, где, как предполагалось правоохранители нашли тело девочки. Приехавший автомобиль полиции толпа пыталась атаковать, поскольку предположили, что в ней находится задержанный убийца. Правоохранители применила спецсредства, в том числе слезоточивый газ. Жаждавшие расправы люди стали закидывать автомобиль камнями. Тем не менее, пока задержанного толпе заполучить не удалось.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="270" height="480" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/737164" frameborder="0"></iframe> Люди оцепили полицейский автомобиль, приехавший к месту, где нашли тело Лизы Киселевой.

В городе усилен режим работы полиции. Местные жители собрались возле здания ОВД и требуют выдать им для самосуда Михаила Туватина, признавшегося в убийстве девятилетней Лизы Киселёвой. К отделу полиции Кировского района Саратова стянули дополнительные силы от соседних отделов.

Такими объявлениями оклеен весь СаратовФото: Ольга Симонова

Соцсети полны комментариями, полными злости и боли.

- Весь город не спал и вот - боль и разочарование... Пропавшую девочку нашли погибшей. Соболезнования родным. Просьба правоохранителям - по максимальной строгости закона покарать убийцу, - написал в своем ТГ-канале депутат Госдумы от Саратовской области Николай Панков.

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