2019-10-11T07:21:02+03:00
Происшествия

Искал весь город два дня: Саратовцы едва не растерзали подозреваемого в убийстве 9-летней Лизы Киселевой

Сотни людей прочесывали улицы, надеясь найти пропавшую девочку. Но чуда не случилось - Лизу отыскали убитой
Александр Уриевский
Поделиться:
Лиза Киселева найдена погибшейЛиза Киселева найдена погибшей
Изменить размер текста:

В Саратове нашли тело погибшей Елизаветы Киселевой, полиция задержала подозреваемого. Чтобы не допустить самосуда, правоохранителям пришлось применить спецсредства.

Уже ближе к утру 11 октября зампред правительства Саратовской области Роман Бусаргин подтвердил гибель 9-летней Лизы Киселевой.

Противоречивая информация поступала всю ночь. При этом почти вся она шла от анонимных пабликов в соцсетях. Правоохранительные органы хранили молчание. Это не стало препятствием для распространения самых разных слухов среди тысяч людей, который вечером 10 октября отправились на поиски пропавшей девочки.

Около часа ночи появилась информация о том, что найдено тело девочки, и задержан подозреваемый в ее убийстве. После этого часть поисковиков отправилась к отделу полиции Кировского района, куда, как стало известно людям, отвезли задержанного Михаила Туватина.

Тысячи жителей Саратова пришли к штабы по поискам Лизы Фото: Ольга Симонова

Тысячи жителей Саратова пришли к штабы по поискам ЛизыФото: Ольга Симонова

Люди продолжали приезжать всю ночь – они требовали, чтобы к ним вышли руководители полиции и рассказали что происходит, и где сейчас подозреваемый.

Еще несколько сотен человек отправились к гаражам неподалеку от школы №24, где располагался штаб «Лизы Алерт» по поискам девочки. Там было гораздо жарче, людей было столько, что среди ночи в этом районе образовались заторы. Был обнаружен вскрытый и опечатанный гараж, где, как предполагалось правоохранители нашли тело девочки. Приехавший автомобиль полиции толпа пыталась атаковать, поскольку предположили, что в ней находится задержанный убийца. Правоохранители применила спецсредства, в том числе слезоточивый газ. Жаждавшие расправы люди стали закидывать автомобиль камнями. Тем не менее, пока задержанного толпе заполучить не удалось.

Люди оцепили полицейский автомобиль, приехавший к месту, где нашли тело Лизы Киселевой.

В городе усилен режим работы полиции. Местные жители собрались возле здания ОВД и требуют выдать им для самосуда Михаила Туватина, признавшегося в убийстве девятилетней Лизы Киселёвой. К отделу полиции Кировского района Саратова стянули дополнительные силы от соседних отделов.

Такими объявлениями оклеен весь Саратов Фото: Ольга Симонова

Такими объявлениями оклеен весь СаратовФото: Ольга Симонова

Соцсети полны комментариями, полными злости и боли.

- Весь город не спал и вот - боль и разочарование... Пропавшую девочку нашли погибшей. Соболезнования родным. Просьба правоохранителям - по максимальной строгости закона покарать убийцу, - написал в своем ТГ-канале депутат Госдумы от Саратовской области Николай Панков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Лиза Алерт: Поиски Лизы Киселевой приостановлены

Появилась информация о задержанном, который признался в убийстве девочки (подробнее)

На поиск Лизы Киселевой в Саратов везут квадрокоптеры со всей России

Пропавшую 9-летнюю девочку ищут тысячи волонтеров [видео]

Для поисков пропавшей девочки в Саратове вскрывают гаражи

Мероприятия проходят по пути, где ребенок мог идти в школу (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Саратовской области будет облачный день
Лиза Алерт: Поиски Лизы Киселевой приостановлены
Троих саратовских полицейских взяли под стражу по делу о пытках утюгом
Регоператор выявил цех нелегальной сортировки отходов в центре Саратова
Саратовцам покажут видеоверсии спектаклей «Театрального Приволжья»
Для поисков пропавшей девочки в Саратове вскрывают гаражи
Валерий Радаев: Федеральная поддержка позволит решить ряд актуальных для региона задач
В Саратове пройдет концерт гармониста Сергея Шалимова
Панков: Володин просит ответить, где 57 млрд рублей страховых выплат дольщикам?
Правительство РФ выделит Саратовской области 3,6 млрд рублей
Саратовские журналисты входят в топ-3 по бедности в стране
Одного из обвиняемых в пытках утюгом полицейских в Саратове заключили под стражу
Под Саратовом сторож ответит за выстрел в незнакомца из-за обиды
Без воды остались 16 улиц Саратова
Адвокат обвиняемого за пытки утюгом полицейского в Саратове заявила о возможном оговоре подзащитного
Саратовские спортсмены выиграли всероссийские соревнования
В Саратовской области обнаружили некачественный раствор для инъекции
Саратовские спортсмены выиграли Кубок Казани
В Саратове пройдет вечер памяти Народного художника РФ Вячеслава Клыкова
В ГУ МВД назвали фоторобот похитителя Елизаветы Киселёвой фейком
В Ершове подросток обворовал дядю и обвинил в краже денег отца
Из Саратовской области не выпустили 22 тонны зараженной чечевицы
В Саратове пройдут мастер-классы от преподавателей Российской академии музыки имени Гнесиных
Саратовцы научатся мастерить народную куклу
Саратовец украл из чужого сарая инструменты и насос
Саратовский «Автодор» начал сезон с двух побед
Под Саратовом рецидивист обокрал офис и забыл, куда положил половину денег