Я развернулся и зажал ей рот: Михаил Туватин на камеру рассказал об убийстве Лизы Киселёвой

Опубликовано оперативное видео следственных действий с Михаилом Туватиным в Саратове.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, он на месте, в гаражах, рассказал, как убил Лизу Киселёву.

- Проходя мимо, она сказала что-то насчет гаража. Я развернулся, зажал ей рот и завел ее сюда (в гараж — прим.ред.), — пояснил на камеру Михаил Туватин.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/739114" frameborder="0"></iframe> В Саратовской области мужчине предъявлено обвинение в убийстве девочки.

35-летнему мужчине уже предъявлено обвинение в убийстве малолетнего. Следствие продолжается. При выяснение дополнительных обстоятельств, список статей УК, которые инкриминируют Туватину, может быть расширен.

Ранее Туватин уже признался в убийстве девятилетней девочки. Он заявлял, что причиной стало любопытство ребенка. Якобы, она поинтересовалась тем, кому принадлежит гараж, Туватин, испугавшись, что его заподозрят, что он присвоил чужое строение, задушил ребенка.

После задержания Туватин признался в убийстве. Фото СУ СКР по Саратовской области

Лиза Киселёва пропала без вести 9 октября утром, когда ушла в школу из дома на Высокой, 7. Местные жители и волонтеры подключились к поискам, но найти удалось лишь тело. Михаил Туватин рассказал, что спрятал его в одном из гаражей.

В этом гаражном массиве нашли тело Лизы КиселёвойФото: Дарья Вострикова

Сейчас Туватин содержится под стражей, он был арестован на два месяца.

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