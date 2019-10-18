Школе в Саратове предложено присвоить имя убитой Лизы Киселевой

Минуло десять дней с трагической гибели Лизы Киселевой в Саратове, а жители продолжают горячо обсуждать страшное преступление. В социальные сети, на портал петиций, в приемную мэра поступают все новые идеи об увековечивании памяти девятилетней девочки, которая стала жертвой убийцы.

Вчера, 17 октября, на девять дней с момента смерти, главе Саратова Михаилу Исаеву и министру образования Ирине Седовой поступило коллективное обращение от «неравнодушных граждан».

- Просим вас рассмотреть возможность увековечивания памяти 9-летней Лизы Киселевой и назвать ее именем среднюю образовательную школу №73, где она училась, — говорится в письме, под которым подписались 17 человек.

Это не первая инициатива подобного рода. За минувшую неделю, когда стало известно о смерти девочки, появилось несколько идей увековечивания ее памяти.

Так, местный художник Виктор Руфанов считает, что у родника в Октябрьском ущелье следует установить памятник ангелу. А сам источник назвать «Слезы ангела».

- Памятник не только символ скорби о погибшей девочке, но и символ жизни! Будущие мамы, молодожены должны вступая в брак помнить об ответственности за будущее своих детей... В ущелье не редко приезжают молодые пары и такое место будет для них особенно важным, вспомнить ангелочка Лизу и всегда беречь своих будущих детей, — заявил автор. (пунктуация и орфография сохранены – прим.ред.)

Проект создания памятника "Слезы ангела"

Другая инициатива разбить на месте гаражного массива парк появилась на портале change.org.

- Единственным способом предотвратить повторение трагедий представляется снос гаражного массива и последующее благоустройство на его месте пешеходно-парковой зоны, — считает автор петиции Елена Маркелова.

Гаражный массив предложено снестиФото: Дарья Вострикова

Детский омбудсмен Татьяна Загороднева также высказалась за идею создания зеленой зоны на месте гаражей.

- В идеале там хорошо бы сделать мемориал. Так называемый «Лизин парк». Это гипотетическое название, об этом говорили люди, которые искали Лизу, и те, кто работает со мной, — сказала она в эфире «Эха Москвы».

Появилась инициатива устроить на месте ГСК "Лизин парк"Фото: Дарья Вострикова

Впрочем, глава Саратова Михаил Исаев опроверг информацию о тотальной ликвидации гаражей.

- Никто не говорил о сносе всех гаражей, а только о том, что их необходимо проинвентаризировать на предмет законности и после этого инициировать снос самовольным построек, — написал мэр на своей странице в Instagram.

Будут ли воплощены в жизнь идеи о создании «Лизиного парка» или присвоении имени девочки ее школе, вопрос открытый. Однако, как оказалось, далеко не всем такие инициативы пришлись по душе. Если почитать комментарии в соцсетях, которые лакмусовой бумажкой отражают общественное настроение, то можно увидеть явную тенденцию к отторжению.

- Парк, школа, памятник, что потом улица, икона... Город... Люди у вас все в порядке с головой?! Пора завязывать, — написала Виктория Айдарова.

- Хватит сходить с ума. Именем убитого ребенка ничего не надо называть! Мы этого НЕ ПРОСИМ!!! Поберегите психику людей, — просит Людмила Тареева.

- А давайте вообще Саратов переименуем в честь нее и все, дело то. За эти дни столько детей погибло и намного мучительнее и меньше чем она возрастом, но о них не пишет ни кто!!!!!!!!! Хватит наживаться на чужом несчастье, — призывает Иришка Чернова.

В соцсетях не все поддерживают инициативу присвоения школе имени Лизы Киселевой

Появляются мнения, что авторы подобных идей просто «ловят хайп» на трагедии. Также саратовцев удивляет, что сотни детей гибнут ежедневно, от рук убийц в том числе, и на всех не хватит школ и парков, чтобы увековечить имена.

- Оставьте уже девочку в покое! — примерно к такой мысли сводится большинство комментариев.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/737334" frameborder="0"></iframe> «Смерть за смерть ребёнка».Убийство 9-летней девочки шокировало людей. Они жаждут мести…

Напомним, преступление было совершено 9 октября. Лиза Киселева пропала по дороге в школу, проходя мимо гаражного кооператива.

Девочку искали двое суток, на помощь полиции пришли волонтеры, многие из которых впервые участвовали в поисках. Местность была прочесана, но тело ребенка нашли в одном из гаражей, лишь когда Михаил Туватин сам указал на него.

Мужчина не случайно привлек внимание правоохранителей: ранее он неоднократно был судим, в том числе за изнасилование. Живя на свободе, он также проявлял неадекватность, по словам соседей.

Сейчас Туватин отправлен под арест на два месяца, а Лизу Киселёву 13 октября похоронили.

Мама девочки выступила с благодарностью всем, кто помогал в поисках, а также попросила власти обезопасить дороги к школам. Мэр Саратова Михаил Исаев уже заявил, что подозрительные гаражи будут снесены.

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