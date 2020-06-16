В Саратове снесут гаражи, где была убита девятилетняя Лиза Киселева, через девять месяцев после трагедии
В Саратове снесут несколько гаражных массивов.
В администрации города рассказали «КП-Саратов», что изданы распоряжения комитета по управлению имуществом о демонтаже незаконных строений на улице Высокая и на улице Пензенская.
На улице Высокая будут снесены 36 гаражных боксов — самовольных построек. Они расположены между участками с кадастровыми номерами 64:48:030210:39 и 64:48:030210:79. Это тот гаражный массив, где было обнаружено тело убитой в октябре прошлого года девятилетней Лизы Киселевой.
Напомним, девочка пропала по дороге в школу 9 октября. На ее поиски вышли сотни добровольцев, но живой Лизу найти не удалось — ее тело обнаружили в одном из гаражей. По подозрению арестован Михаил Туватин, который признался в содеянном.
Впоследствии Елена Киселева, мама девочки, организовала кампанию по сносу гаражей. Администрации города потребовалось девять месяцев, чтобы принять решение.
Елена Киселева добивается обеспечения безопасных дорог к школамФото: Ольга Симонова
Прокуратура начала проверку, выявила, что у сотен строений нет законных собственников и внесла представление главе Саратова Михаилу Исаеву.
- Хаотичный самовольный захват земельных участков и застройка гаражами территории возле МОУ СОШ №73 Саратова, помимо прочих обстоятельств, создали условия для совершения убийства малолетнего ребенка. Поручение прокуратуры города о проверке законности размещения гаражей в указанной местности администрацией надлежащим образом не исполнено, — заявили в ведомстве.
Елена Киселева до сих пор занимается благоустройством дорог в школу по всему Саратову. Для этого она вместе с соратниками выявляет опасные участки — с мусором, ямами, возле заброшенных зданий или без освещения — и направляет обращения в мэрию.
На улице Пензенская будут снесены шесть гаражных боксов в районе поселка Юнгеровка.
Все работы по демонтажу должны быть завершены в течение двух месяцев со дня подписания распоряжений, то есть 15 августа.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Мама Лизы Киселёвой с соратниками организовала флешмоб
Взрослые светили фонариками детям, которые в темноте шли в школу мимо заброшенных многоэтажек
Жительница Саратова предложила снести школу, где училась Лиза Киселёва
Причина — опасная дорога к учебному заведению
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU