В Саратове снесут гаражи, где была убита девятилетняя Лиза Киселева, через девять месяцев после трагедии

В Саратове снесут несколько гаражных массивов.

В администрации города рассказали «КП-Саратов», что изданы распоряжения комитета по управлению имуществом о демонтаже незаконных строений на улице Высокая и на улице Пензенская.

На улице Высокая будут снесены 36 гаражных боксов — самовольных построек. Они расположены между участками с кадастровыми номерами 64:48:030210:39 и 64:48:030210:79. Это тот гаражный массив, где было обнаружено тело убитой в октябре прошлого года девятилетней Лизы Киселевой.

Напомним, девочка пропала по дороге в школу 9 октября. На ее поиски вышли сотни добровольцев, но живой Лизу найти не удалось — ее тело обнаружили в одном из гаражей. По подозрению арестован Михаил Туватин, который признался в содеянном.

Впоследствии Елена Киселева, мама девочки, организовала кампанию по сносу гаражей. Администрации города потребовалось девять месяцев, чтобы принять решение.

Елена Киселева добивается обеспечения безопасных дорог к школамФото: Ольга Симонова

Прокуратура начала проверку, выявила, что у сотен строений нет законных собственников и внесла представление главе Саратова Михаилу Исаеву.

- Хаотичный самовольный захват земельных участков и застройка гаражами территории возле МОУ СОШ №73 Саратова, помимо прочих обстоятельств, создали условия для совершения убийства малолетнего ребенка. Поручение прокуратуры города о проверке законности размещения гаражей в указанной местности администрацией надлежащим образом не исполнено, — заявили в ведомстве.

Елена Киселева до сих пор занимается благоустройством дорог в школу по всему Саратову. Для этого она вместе с соратниками выявляет опасные участки — с мусором, ямами, возле заброшенных зданий или без освещения — и направляет обращения в мэрию.

На улице Пензенская будут снесены шесть гаражных боксов в районе поселка Юнгеровка.

Все работы по демонтажу должны быть завершены в течение двух месяцев со дня подписания распоряжений, то есть 15 августа.

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