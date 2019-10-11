Трагедия в Саратове: после убийства ребенка в России предлагают вернуть смертную казнь

Третьеклассница саратовской школы № 73 Лиза Киселева обычно ходила на уроки вместе с подружкой — вдвоем путь через лабиринт старых кирпичных гаражей, по улице Высокая, казался не таким страшным. Но утром в среду, 9 октября, Лиза пошла по обычной дороге одна – ее подружка категорически отказалась идти гаражами. Больше живой Лизу никто не видел. А ее смерть вызвала в Саратове беспорядки — люди требовали выдать им предполагаемого убийцу, чтобы устроить над ним самосуд.

Весь город был оклеен объявлениями о поиске с портретом ЛизыФото: Ольга Симонова

Мамина радость

Лиза была старшим ребенком в семье. Отправив дочку в школу ее мама отвела в детский сад младшего сына и занялась домашними делами. Когда девочка не появилась дома к обеду, мама решила, что дочка зашла к подружке — у веселой и дружелюбной Лизы подруг было много: и в классе, и в спортивной секции, где Лиза занималась гимнастикой, - она со всеми легко находила общий язык.

Елизавета Киселева

Но обзвонив подруг дочери, женщина заволновалась всерьез. Оказалось, что в школу Лиза так и не пришла. Женщина сразу же позвонила в полицию. Масштабные поиски начались в тот же день. Лизу искали полицейские, спасатели, волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», к вечеру к ним присоединились сотни простых горожан. Волонтеры развешивали ориентировки, прочесывали улицы, пустыри и гаражи. В общей сложности девочку искали больше двух тысяч человек, и каждый молился об одном: только бы нашлась живой.

Лаз в полу гаража

На следующий день после исчезновения Лизы полицейские поняли, что искать нужно в том самом лабиринте из гаражей. Они начали один за другим вскрывать ворота боксов, и как позднее выяснится, уже были в одном шаге от девочки – преступник как ни в чем не бывало открыл перед полицейскими свой гараж, в котором ничего подозрительного не оказалось.

– Он сам все показал, там было все чисто, - вспоминает волонтер, участвовавший в поисках. – А рядом стояли еще два гаража, в которые у него оказывается был лаз — из его гаража во второй, из второго в третий. А вот этот третий гараж, в котором она лежала, его даже не вскрывали тогда, потому что он весь заросший деревьями, двери снаружи открыть невозможно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/737223" frameborder="0"></iframe> Волонтер рассказывает о том, как искали Лизу Киселеву.

Ночные беспорядки

Полиция, волонтеры и неравнодушные граждане искали Лизу два дня. Однако поздно вечером 10 октября волонтеры объявили о прекращении поисков девочки. Стало ясно. Что девочки нет в живых. Противоречивая информация бродила по соцсетям всю ночь. Поползли слухи о вероятном убийце. Скоро стало известно его имя - Михаил Туватин. Но официальной инфорсмации не было (официально подтвердит гибель девочки зампред правительства Саратовской области Роман Бусаргин лишь ближе к утру 11 октября).

Тысячи людей принимали участие в поисках девочкиФото: Ольга Симонова

Подогреваемая слухами, часть поисковиков-добровольцев отправилась ночью к отделу полиции Кировского района, куда, как стало известно, отвезли задержанного Михаила Туватина. Еще несколько сотен человек собрались у гаражаей неподалеку от школы №24, где располагался штаб по поискам девочки. Там было гораздо жарче - людей и машин было столько, что среди ночи в этом районе образовались заторы.

Люди нашли вскрытый и опечатанный гараж, где, как предполагалось, правоохранители нашли тело девочки. Вскоре здесь же появился полицейский автомобиль. Толпа сразу решила, что в машине находится задержанный убийца, которого привезли сюда для следственного эксперимента, и атаковала полицейских — люди требовали выдать им убийцу и начали раскачивать автомобиль. На место происшествия прибыли сотрудники полиции в специальной экипировке – правоохранителям пришлось применять спецсредства, в частности, слезоточивый газ, чтобы отогнать людей от машины. Тогда жаждавшие расправы над убийцей люди стали закидывать автомобиль камнями. Позже журналистам скажут, что задержанного в машине не было.

- Мы ездили по окрестностям с 21:00. Сначала стояли у школы №24, ждали, пока волонтеры дадут нам задание. Потом наш отряд отправился на Кумысную поляну, а потом пришла информация, что труп девочки нашли в гаражах на Высокой улице. Вся толпа, кто получил сообщения в группе в «Вконтакте», ринулась к этому месту. Мы приехали и увидели, что там стояли полицейские. Ребята спросили, где преступник, в машине ли он, начали шатать автомобиль, все ждали, пока его выведут, — рассказала «КП» Ирина, одна из участниц поисков.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/737201" frameborder="0"></iframe> Саратовцы требуют самосуд над подозреваемым в убийтсве Лизы Киселевой.

Затем взволнованные граждане начали собираться возле здания отдела полиции Кировского района Саратова - здесь они также требовали выдать им убийцу для самосуда. Чтобы обстановка не накалялась, к отделу полиции стянули дополнительные силы.

Люди начали расходиться по домам Лишь после официального заявлния властей, что тело найдено, а преступник задержали (это было около четырех часов утра).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/737183" frameborder="0"></iframe> Искавшие Лизу Киселеву саратовцы требуют наказать ее убийцу.9-летнюю девочку нашли убитой

Как полиция вышла на след преступника

Предполагаемого убийцу задержали благодаря отработке всех проживающих в районе исчезновения девочки людей с судимостью. По информации "Комсомолки", задержанный Михаил Туватин уже привлекался к уголовной ответственности. Позже СК уточнил, что он имеет непогашенную судимость за изнасилование, разбой и насильственные действия сексуального характера.

Как освободившийся условно — досрочно, Михаил обязан был раз в месяц отмечаться у своего участкового. Однако когда журналисты пришли в ближайший участок полиции, чтобы проверить отмечался ли он, как положено, дверь оказалась закрыта, и узнать, когда часы приема оказалось невозможно — у входа не было стенда с фамилией ответственного за участок сотрудника и часами приема.

Как задержанный объяснил преступление?

- Подозреваемый признал вину. Следственный комитет опубликовал видео допроса Михаила Туватина. По его словам, несколько месяцев назад он присвоил себе заброшенный гараж. 9 октября девочка, проходившая мимо, поинтересовалась его ли это строение. Он решил, что гараж может принадлежать ее семье.

Михаил Туватин имеет непогашенную судимость за изнасилование, разбой и насильственные действия сексуального характера

- Испугавшись разоблачения, он затащил девочку в гараж и совершил ее убийство. Эта версия подозреваемого будет проверена следователем, - сообщили в СК РФ.

По версии следствия, преступник задушил девочку шнурком. По неофициальной информации, медицинская экспертиза показала, что преступник не совершал в отношении погибшей насильственные действия сексуального характера.

Туватин рассказал, что узнал имя жертвы из ориентировок, которые были расклеены по району. До дня убийства он девочку не видел и не знал.

На вопрос раскаивается ли он, Туватин задумавшись ответил — "Да"...

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/737236" frameborder="0"></iframe> Допрос подозреваемого в убийстве ребенка в Саратове.

Что известно о предполагаемом убийце?

35-летний Михаил Туватин жил в 300 метрах от школы, где училась Лиза, в старенькой советской пятиэтажке. Двухкомнатную «хрущевку» мужчина делил с пожилой мамой уже несколько десятилетий, однако за это время они не успели подружиться с соседями, напротив семья зарекомендовала себя скверно.

– Его мать, настоящая психопатка, – жалуется председатель совета жильцов. – У нее агрессия к детям, может плюнуть, ребенка в лицо ударить.

Сейчас остается только догадываться, такими ли методами женщина воспитывала сына, но она уверена, что вырастила хорошего человека.

– Сын у меня золотой! Прекрасный, добрый и отзывчивый человек, - отчеканила она через дверь, и наотрез отказалась продолжить разговор с корреспондентом «Комсомолки».

Подъезд дома, где жил Михаил Туватин и сейчас живет его матьФото: Дарья Вострикова

О том, что ее «золотой сын» был страстным поклонником детской порнографии, и всевозможных сексуальных извращений, женщина может, и правда, не знала. Зато эту сферу специфических интересов Михаила Туватина может сразу заметить любой, кто зайдет на его страничку в соцсети, он подписан на несколько десятков пабликов с эротической тематикой, часть из них пропагандируют разврат в отношении детей: «14-летние», «Не стесняйся. 14+», а одна даже содержит фотографию совсем маленькой, 10-летней девочки в недвусмысленной позе.

Как рассказали нам соседи семьи, Михаил нигде не работал, он недавно вернулся домой из мест не столь отдаленных.

– Сидел за изнасилование, таких вообще отпускать не надо, - уверена Зоя Ивановна, живущая рядом с Михаилом.

«Смерть за смерть ребенка»

Реакция местных жителей и депутатов на гибель Лизы.

Как только стало известно, кто мог стать предполагаемым убийцей девочки, саратовцы начали забрасывать страничку Туватина негативными комментариями, большую часть которых невозможно воспроизвести в печати. Все соцсети в Саратове пестрели комментариями, полными злости и боли.

- Тварь, тебя ждут все и везде!!! — написал пользователь Александр Гаращенко.

- Представителям МВД предлагаю инсценировать побег подозреваемого. Уверен, что жить ему после этого минут 10 от силы, — предложил анонимный пользователь.

- Весь город не спал и вот — боль и разочарование... Пропавшую девочку нашли погибшей. Соболезнования родным. Просьба правоохранителям — по максимальной строгости закона покарать убийцу, — написал в своем телеграм-канале депутат Госдумы от Саратовской области Николай Панков.

Другой депутат Государственной думы от региона, Евгений Примаков, высказался в своем Facebook-аккаунте: «Нужно вернуть смертную казнь».

Местные жители уже создали петицию «Смерть за смерть ребенка». Суть инициативы — наказать преступника по всей строгости, снять мораторий на смертную казнь в отношении убийц и насильников детей или устроить самосуд. По мнению автора публикации Дамира Видманова, «бывших педофилов не бывает, через реабилитацию они не лечатся».

Саратов помнит Лизу...

Корреспондент «КП-Саратов» поговорил с соседями убийцы Лизы Киселевой, с тетей девочки и другими местными жителями.

В гаражах вырос стихийный мемориалФото: Дарья Вострикова

- Администрация и церковь помогают нам. Какой был светлый ребенок, даже сейчас на фотографию не могу посмотреть, какой счастливый он был. За что?! — вопрошает плачущая Ирина Кулясова, тетя убитой Лизы.

На подъезде родственники повесили объявление, чтобы цветы и игрушки не приносили к дому. Стихийный мемориал возник у гаражей, где нашли тело ребенка: люди несут туда цветы и игрушки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/737238" frameborder="0"></iframe> В Саратове местные жители несут цветы и игрушки к месту убийства 9-летней девочки.

- Потому что такое горе может с любым ребенком произойти, у нас у всех дети есть, — сказала корреспондентам «КП» женщина по имени Нелли, которую мы застали. - Уже детей в школу страшно отправлять. Нет слов, одни эмоции, весь Саратов в шоке!

Тётя Лизы Киселёвой Ирина Кулясова сообщила, что отпевание девочки пройдёт в воскресенье, 13 октября, в храме Первоверховных Апостолов Петра и Павла.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/737334" frameborder="0"></iframe> «Смерть за смерть ребёнка».Убийство 9-летней девочки шокировало людей. Они жаждут мести…

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