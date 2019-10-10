2019-10-10T16:50:48+03:00
Происшествия

Для поисков пропавшей девочки в Саратове вскрывают гаражи

Мероприятия проходят по пути, где ребенок мог идти в школу
Ольга Симонова
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В Саратове специалисты областной службы спасения сегодня, 10 октября, вскрывают гаражи, чтобы найти пропавшую девятилетнюю Елизавету Киселёву.

Мероприятия проходят между улицей Высокая и 2-м Магнитным проездом — как раз по пути, где ребенок мог идти в школу.

Напомним, Елизавета пропала вчера утром, 9 октября. Она вышла из дома в 07:30 утра и пошла в школу, но до нее не дошла. В учебном заведении ее не видели. Родители также не знают где она.

На поиски ребенка вышла сотня полицейских, следователи, спасатели и более 1 тыс. добровольцев из числа обычных горожан. Они обклеивают столбы ориентировками и прочесывают местность, а правоохранители проводят розыскные мероприятия и опросы с целью найти девочку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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