Для поисков пропавшей девочки в Саратове вскрывают гаражи
В Саратове специалисты областной службы спасения сегодня, 10 октября, вскрывают гаражи, чтобы найти пропавшую девятилетнюю Елизавету Киселёву.
Мероприятия проходят между улицей Высокая и 2-м Магнитным проездом — как раз по пути, где ребенок мог идти в школу.
Напомним, Елизавета пропала вчера утром, 9 октября. Она вышла из дома в 07:30 утра и пошла в школу, но до нее не дошла. В учебном заведении ее не видели. Родители также не знают где она.
На поиски ребенка вышла сотня полицейских, следователи, спасатели и более 1 тыс. добровольцев из числа обычных горожан. Они обклеивают столбы ориентировками и прочесывают местность, а правоохранители проводят розыскные мероприятия и опросы с целью найти девочку.
ИСТОЧНИК KP.RU