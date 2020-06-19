Против Михаила Туватина возбуждено уголовное дело о сексуальном насилии

19 Июнь 2020 2020-06-19T06:15:39+03:00

Михаил Туватин во время допроса

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В Саратове продолжается расследование убийства Лизы Киселевой. Обвиняемый Михаил Туватин сейчас находится под арестом.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя потерпевшей стороны Александру Бакшееву, в отношении Туватина возбуждено еще одно уголовное дело — насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста.

Однако обвинение по этой статье ему пока не предъявлено.

Также сообщается, что Михаила Туватина признали вменяемым. Экспертизу проводили специалисты ФГБУ «НМИЦ психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского».

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ИСТОЧНИК KP.RU