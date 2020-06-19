Против Михаила Туватина возбуждено уголовное дело о сексуальном насилии
В Саратове продолжается расследование убийства Лизы Киселевой. Обвиняемый Михаил Туватин сейчас находится под арестом.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя потерпевшей стороны Александру Бакшееву, в отношении Туватина возбуждено еще одно уголовное дело — насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста.
Однако обвинение по этой статье ему пока не предъявлено.
Также сообщается, что Михаила Туватина признали вменяемым. Экспертизу проводили специалисты ФГБУ «НМИЦ психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского».
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU