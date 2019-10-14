Адвокаты отказываются защищать подозреваемого в убийстве Лизы Киселевой

Кто встанет на защиту Михаила Туватина, жителя Саратова, которого подозревают в убийстве ребенка, может стать известно завтра. Однако сейчас, по сообщениям федеральных СМИ, члены адвокатского сообщества заявляют о нежелании представлять его интересы.

Михаила Туватина арестовали по подозрению в жестоком убийстве, которое всколыхнуло весь город. Дело дошло до Кремля в связи с петициями об отмене моратория на смертную казнь. Именно такой меры наказания требуют граждане для убийцы девятилетней Елизаветы Киселевой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/737522" frameborder="0"></iframe> Прощание с Лизой Киселевой.В Саратове люди пришли проститься с жертвой жестокого убийстваЕкатерина СЕМЕНОВА

Тем не менее, защитник у Туватина по закону обязан быть, поэтому, скорее всего, ему будет назначен государственный адвокат. Кто возьмет на себя эту миссию, должно стать известно завтра, 15 октября.

При этом Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова уже публично заявила, что не желает защищать такого человека.

- Я Уполномоченный по правам человека, а не по правам мутантов. Очень надеюсь, что этот получеловек не обратится ко мне за помощью, – сказала омбудсмен.

Михаил Туватин признался в убийстве Лизы Киселевой

Напомним, преступление было совершено 9 октября. Лиза Киселева пропала по дороге в школу, проходя мимо гаражного кооператива. Девочку искали двое суток, на помощь полиции пришли волонтеры, многие из которых впервые участвовали в поисках. Местность была прочесана, но тело ребенка нашли в одном из гаражей, лишь когда Михаил Туватин сам указал на него. Мужчина не случайно привлек внимание правоохранителей: ранее он неоднократно был судим, в том числе, за изнасилование. Живя на свободе он также проявлял неадекватность, по словам соседей. Сейчас Туватин отправлен под арест на два месяца, а Лизу Киселеву 13 октября похоронили. Мама девочки выступила с благодарностью всем, кто помогал в поисках, а также попросила власти обезопасить дороги к школам. Мэр Саратова Михаил Исаев уже заявил, что подозрительные гаражи будут снесены.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/737704" frameborder="0"></iframe> Мать убитой девочки Лизы Киселевой выступила с видеообращением.

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