2020-06-19T17:30:36+03:00
Происшествия

Версия следствия: Туватин сексуально надругался над 9-летней Лизой Киселевой, а потом задушил

Мужчине предъявлено обвинение
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Михаилу Туватину предъявлено новое обвинение.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, в отношении 35-летнего ранее судимого мужчины было возбуждено новое уголовное дело — об иных действиях сексуального характера с применением насилия по отношению к малолетней. При этом он уже проходит обвиняемым по делу об убийстве Лизы Киселевой.

Следствие полагает, что 9 октября, около 7:40 часов утра он находился в гаражном массиве на улице Высокая. Там он заметил 9-летнюю девочку и напал на нее. По версии следствия, Михаил Туватин затащил ребенка в заброшенный гараж, повалил и совершил сексуальное насилие. Так как девочка сопротивлялась и звала на помощь, он задушил ее — сперва руками, потом металлическим проводом.

После этого он через дыру в стене перетащил тело в соседний гараж, опустил его в погреб и скрылся.

Задержать его удалось после оперативно-розыскных мероприятий следователей СК и полиции.

Расследование продолжается.

Как стало известно нашему изданию, Михаил Туватин отказался от дачи показаний, воспользовавшись 51 статьей Конституции. Сейчас он содержится под стражей.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жители жалуются на отсутствие воды в Ершовском районе
Панков: Благодаря Вячеславу Володину, Ершов стал спортивным центром Заволжья
Сотрудники «Саратоворгсинтеза» собрали более миллиона рублей на строительство инфекционной больницы
МЧС предупреждает саратовцев о палящем солнце
В ДТП двух легковушек в Саратове пострадала маленькая девочка
Версия следствия: Туватин сексуально надругался над 9-летней Лизой Киселевой, а потом задушил
В новом саратовском онкоцентре появится уникальная аппаратура
В колл-центр по вопросам голосования по поправкам в Конституцию РФ поступило свыше 800 звонков
Попытка спрятать труп в Вольске провалилась. Вынесен приговор
Волонтеры подготовят интерактивную карту Воскресенского кладбища
В Саратове вода в Волге прогреется до 22 градусов тепла
Энгельсский застройщик обратился в суд с иском о защите деловой репутации
Погода на выходных в Саратове: В субботу будет жара, в воскресенье - грозы и ветер
В Ртищеве парень снял со счета подруги восемь тыс. рублей
Водитель самоката погиб в столкновении с грузовиком в Балашове
В строящемся онкоцентре Саратова запланировано отделение радиохирургии
Балаковская АЭС подарит городу экологически чистый ландшафтный парк
Панков: Санаторий Чапаевский повысит туристическую привлекательность области
Отец с сыном из Балакова отправились в колонию за попытку стать наркодилерами
Поволжский институт управления РАНХиГС открыл прием 2020 года
Замглавврача саратовского онкодиспансера: Для лечения пациентов есть все необходимое
Жители коттеджных микрорайонов в Энгельсе получили доступ к услугам «Ростелекома»
Студенты Юридического колледжа СГЮА стали призерами всероссийского конкурса
Поход за сладостями в селе под Саратовом обернулся для 16-летней девочки кражей
Собаки помогли раскрыть более 100 преступлений в Саратове
На пешеходной зоне в центре Саратова горит жилой дом
Полпред президента в ПФО обсудил с главами регионов готовность к голосованию по поправкам в Конституцию