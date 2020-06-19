Версия следствия: Туватин сексуально надругался над 9-летней Лизой Киселевой, а потом задушил

19 Июнь 2020 2020-06-19T17:30:36+03:00

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Михаилу Туватину предъявлено новое обвинение.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, в отношении 35-летнего ранее судимого мужчины было возбуждено новое уголовное дело — об иных действиях сексуального характера с применением насилия по отношению к малолетней. При этом он уже проходит обвиняемым по делу об убийстве Лизы Киселевой.

Следствие полагает, что 9 октября, около 7:40 часов утра он находился в гаражном массиве на улице Высокая. Там он заметил 9-летнюю девочку и напал на нее. По версии следствия, Михаил Туватин затащил ребенка в заброшенный гараж, повалил и совершил сексуальное насилие. Так как девочка сопротивлялась и звала на помощь, он задушил ее — сперва руками, потом металлическим проводом.

После этого он через дыру в стене перетащил тело в соседний гараж, опустил его в погреб и скрылся.

Задержать его удалось после оперативно-розыскных мероприятий следователей СК и полиции.

Расследование продолжается.

Как стало известно нашему изданию, Михаил Туватин отказался от дачи показаний, воспользовавшись 51 статьей Конституции. Сейчас он содержится под стражей.

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ИСТОЧНИК KP.RU