Михаилу Туватину предъявлено обвинение в убийстве Лизы Киселёвой

В Саратове предъявлено обвинение Михаилу Туватину.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его обвиняют в убийстве Лизы Киселёвой по ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство малолетнего).

Напомним, девятилетняя девочка пропала без вести 9 октября, когда вышла из дома на Высокой, 7 и направилась в школу. 10 октября ее тело нашли в одном из гаражей. На трупе имелись следы насильственной смерти.

По подозрению в убийстве задержан 35-летний Михаил Туватин. Мужчина не случайно привлек внимание правоохранителей: ранее он неоднократно был судим, в том числе за изнасилование. Живя на свободе, он также проявлял неадекватность, по словам соседей.

Сотни людей, участвовавших в поисках Лизы, блокировали мест преступления, не дали провести следственный эксперимент и требовали выдать им подозреваемого для расправы.

Михаил Туватин полностью признал вину и на месте показал, как совершал убийство.

Михаил Туватин на месте показал, как убивал Лизу. Фото Следственного комитета России

Сейчас расследование продолжается, следователи и криминалисты СКР устанавливают обстоятельства случившегося, проводятся дополнительные судебные экспертизы.

- При получении доказательств совершения обвиняемым других противоправных действий в отношении потерпевшей его действия будут квалифицированы по соответствующим статьям Уголовного кодекса РФ, — подчеркнули в СУ СКР.

Спустя несколько дней следователям удалось вывезти Туватина на место преступления для следственного эксперимента

Имеется в виду, что сейчас установлен факт убийства ребенка. Однако эксперты тщательно проверяют все возможности. И если выяснится, что Михаил Туватин совершил с Лизой что-то еще, то перечень статей обвинения будет расширен.

Сейчас Туватин отправлен под арест на два месяца, а Лизу Киселёву 13 октября похоронили.

Мама девочки выступила с благодарностью всем, кто помогал в поисках, а также попросила власти обезопасить дороги к школам. Мэр Саратова Михаил Исаев уже заявил, что подозрительные гаражи будут снесены.

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