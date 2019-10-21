2019-10-21T10:58:43+03:00
Происшествия

Михаилу Туватину предъявлено обвинение в убийстве Лизы Киселёвой

Следствие проводит дополнительные экспертизы, могут быть выявлены новые обстоятельства
Екатерина Семенова
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Михаилу Туватину предъявлено обвинение. Фото СУ СКР по Саратовской областиМихаилу Туватину предъявлено обвинение. Фото СУ СКР по Саратовской области
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В Саратове предъявлено обвинение Михаилу Туватину.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его обвиняют в убийстве Лизы Киселёвой по ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство малолетнего).

Напомним, девятилетняя девочка пропала без вести 9 октября, когда вышла из дома на Высокой, 7 и направилась в школу. 10 октября ее тело нашли в одном из гаражей. На трупе имелись следы насильственной смерти.

По подозрению в убийстве задержан 35-летний Михаил Туватин. Мужчина не случайно привлек внимание правоохранителей: ранее он неоднократно был судим, в том числе за изнасилование. Живя на свободе, он также проявлял неадекватность, по словам соседей.

Сотни людей, участвовавших в поисках Лизы, блокировали мест преступления, не дали провести следственный эксперимент и требовали выдать им подозреваемого для расправы.

Михаил Туватин полностью признал вину и на месте показал, как совершал убийство.

Михаил Туватин на месте показал, как убивал Лизу. Фото Следственного комитета России

Михаил Туватин на месте показал, как убивал Лизу. Фото Следственного комитета России

Сейчас расследование продолжается, следователи и криминалисты СКР устанавливают обстоятельства случившегося, проводятся дополнительные судебные экспертизы.

- При получении доказательств совершения обвиняемым других противоправных действий в отношении потерпевшей его действия будут квалифицированы по соответствующим статьям Уголовного кодекса РФ, — подчеркнули в СУ СКР.

Спустя несколько дней следователям удалось вывезти Туватина на место преступления для следственного эксперимента

Спустя несколько дней следователям удалось вывезти Туватина на место преступления для следственного эксперимента

Имеется в виду, что сейчас установлен факт убийства ребенка. Однако эксперты тщательно проверяют все возможности. И если выяснится, что Михаил Туватин совершил с Лизой что-то еще, то перечень статей обвинения будет расширен.

Сейчас Туватин отправлен под арест на два месяца, а Лизу Киселёву 13 октября похоронили.

Мама девочки выступила с благодарностью всем, кто помогал в поисках, а также попросила власти обезопасить дороги к школам. Мэр Саратова Михаил Исаев уже заявил, что подозрительные гаражи будут снесены.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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