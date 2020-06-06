2020-06-05T22:18:54+03:00
Общество

Коронавирус в Саратове, последние новости на 6 июня 2020 года: Саратов оказался не готов ко второму этапу снятия ограничений

Мы собрали последние новости по коронавирусу в Саратовской области на 6 июня 2020 года
Ольга Симонова
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За сутки в Саратовской области выявили еще 96 заболевших коронавирусом. Общее число зараженных превысило 3,5 тыс.За сутки в Саратовской области выявили еще 96 заболевших коронавирусом. Общее число зараженных превысило 3,5 тыс.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В Саратовской области за прошедшие сутки, 5 июня, стало известно о 96 новых заболевших коронавирусом.

Общее количество зараженных в Саратовской области — 3 553. Из них выздоровели 1 462 человека.

Мы собрали последние новости по коронавирусу в Саратовской области на 6 июня 2020 года

Больше всего случаев заболевания коронавирусом за сутки выявили в Саратове, Энгельсском и Балаковском районах — 43, 15 и 13 соответственно.

Карат распространения коронавируса в Саратовской области на 5 июня

Карат распространения коронавируса в Саратовской области на 5 июня

Вместе с тем оказалось, что Саратовская область не готова ко второму этапу снятия ограничений. Об этом на заседании координационного совета по коронавирусу в региональном правительстве рассказала руководитель областного Роспотребнадзора Ольга Кожанова.

- В Саратовской области показатель распространенности коронавируса в последние четыре дня составляет 0,9. Этого недостаточно для перехода на второй этап, — заявила Кожанова.

Ольга Кожанова заявила, что Саратовская область не готова ко второму этапу снятия ограничений Фото: Александр Уриевский

Ольга Кожанова заявила, что Саратовская область не готова ко второму этапу снятия ограниченийФото: Александр Уриевский

Также выяснилось, что во время выплат семьям от государства постоянно обнаруживаются неполадки: то в Кировском районе Саратова прокуратура находит нарушения при назначении ежемесячных выплат на детей до трех лет, то препятствием становится полученный в 2019 году материнский капитал.

В то же время число смертей от коронавируса в Саратовской области достигло 36. По словам первого заместителя министра здравоохранения Саратовской области Станислава Шувалова, последним скончавшимся оказался 86-летний мужчина с серьезным повреждением легких и ишемической болезнью сердца.

Число смертей от коронавируса в Саратовской области достигло 36 Фото: Андрей АБРАМОВ

Число смертей от коронавируса в Саратовской области достигло 36Фото: Андрей АБРАМОВ

В регионе почти 200 тяжелобольных пациентов — из них 112 человек нуждаются в кислородной поддержке, а 62 — находятся на аппаратах ИВЛ.

В регионе почти 200 тяжелобольных пациентов Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В регионе почти 200 тяжелобольных пациентовФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Новые реанимобили поступили в область. 13 машин приняли сегодня. Планируется поставка еще 24.

- Это решение президента Владимира Путина — поддержать регионы, отрасль здравоохранения в непростой период распространения коронавируса, — заявил губернатор Валерий Радаев.

К тому же сегодня, 6 июня, по-прежнему остаются закрыты кладбища, несмотря на завтрашний православный праздник Троицу. Роспотребнадзор считает это нецелесообразным до окончания периода самоизоляции.

Главврача горбольницы №2 в Энгельсе переселили поближе к коллективу

Главврача горбольницы №2 в Энгельсе переселили поближе к коллективу

Также главврача энгельсской больницы №2, чьи работники борются с COVID-19, переселили поближе к ним, а директору дома-интерната в Базарно-Карабулакском районе, где обнаружили 101 зараженного коронавирусом, объявили выговор.

Высокую заболеваемость пневмонией министр здравоохранения Олег Костин объяснил тем, что эта фаза болезни проявляется через 10-20 дней после заражения. По его словам, снижения показателей стоит ждать через 6-8 дней.

Распространение коронавируса в Саратовской области 5 июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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